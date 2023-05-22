G7峰會︱外交部召見日大使抗議抹黑中國　日方反駁：不改變行為仍會關注

中國外交部副部長孫衛東，在周日（21日）晚傳召日本駐華大使垂秀夫，就G7峰會的領導人宣言上對中國的言論表達抗議。不過日本媒體指，垂秀夫在會面中反駁，指「中國的行動不改變，G7仍然會提出，往後亦不會改變」。

孫衛東在周日晚召見垂秀夫，就G7峰會的涉華議題提出嚴正交涉。孫指出，日本與G7國家在一系列活動以及聯合宣言中，與相關國家「抹黑攻擊」中國，並粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則，損害中國的主權、安全及發展利益。就此表示強烈不滿及堅決反對。

孫又指台灣問題是中國核心利益的核心，是不可逾越的紅線。不要低估中國人民捍衛國家主權及領土完整的決心。又指涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四。孫表示，目前東海、南海局勢總體穩定，「以實力改變現狀」是惡意炒作，違背事實。又指中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，稱「經濟脅迫」及「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上。又指美國才是破壞國際秩序、擾亂世界經濟運行的始作俑者。

中方促日方端正對華認知

孫表示，中國不接受少數國家炮製的「家法幫規」。敦促G7停止搞封閉排他的小圈子，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動分裂對立。又指日方應端正對華認知，把握戰略自主，真正以建設性姿態推動兩國關係穩定發展。

日本媒體表示，垂秀夫就中國的抗議作出回應指：「除非中國的行為改變，否認G7仍然會提出關注，在未來也不會改變。」他又指出，認為中方應該率先為以自己的行為作出改變。垂又指，在中日關係處於困難時間，民間的交流是非常重要，又指中日關係在兩國氣氛欠佳之下，文化交流難以實施，呼籲中方應作出改變。