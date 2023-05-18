G7峰會︱廣島上空出現「謎之氣球」　警方稱屬安全

G7領導人會議的各國領導人已陸續抵達廣島，準備明日開始的峰會。不過在周三（17日）在廣島的宇品島上空出現一個氣球在低空飛行，引起當地的居民懷疑。
G7會議將會在宮島舉行，而昨日廣島市民在宮島對岸的宇品島就發現一個肉眼可見的氣球在低空飛行，有當地居民就懷疑是「外國的間諜氣球嗎」。有關的氣球在大約100米高的上空飄浮，上面有白、藍、紅的顏色。
広島サミット。— わに夫 (@wani1019) May 15, 2023
気球らしきものが飛んでた。
ホテルいったらパトカーだらけ。
警視庁の覆面がかっこよかったです pic.twitter.com/VYMK5O5awr
警察指警備用氣球
日本媒體就表示，類似的氣球早在2019年的大阪G20峰會亦有出現過。日本的一間保安公司就曾表示，那個氣球擁有高解象的鏡頭，可以觀察周圍的情況。對於有關廣島的氣球，該公司就表示不作評論。廣島的電視台亦就氣球在今日向當地警方查詢，警察就表示「搭載攝錄機的氣球，是警察為警備而使用」，指那是一個安全的氣球。
另外，各國的領袖已陸續抵達廣島，當中美國總統拜登亦與日本首相的岸田文雄舉行了會議。而在會議舉行的宮島，將至20日為止限制非當地的居民出入，因此當地的旅館被迫取消遊客的預訂。