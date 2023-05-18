G7峰會︱廣島上空出現「謎之氣球」　警方稱屬安全

G7領導人會議的各國領導人已陸續抵達廣島，準備明日開始的峰會。不過在周三（17日）在廣島的宇品島上空出現一個氣球在低空飛行，引起當地的居民懷疑。

G7會議將會在宮島舉行，而昨日廣島市民在宮島對岸的宇品島就發現一個肉眼可見的氣球在低空飛行，有當地居民就懷疑是「外國的間諜氣球嗎」。有關的氣球在大約100米高的上空飄浮，上面有白、藍、紅的顏色。