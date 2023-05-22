G7峰會︱廣島原爆倖存者批失敗　稱未提裁減核武

G7峰會在周日（21日）結束，91歲的廣島原爆倖存者中村節子在周日出席廣島遇難者團體舉行的記者會，批評會議的失敗。節子批評，當局未有公開倖存者與各國領袖的會面內容：「遇害者的體驗他們有了解過嗎？我想知道他們的反應」她又指：「市民有沒有機會與政府一同推進裁減核武」。

在日本廣島舉行的G7峰會結束，雖然會上對俄羅斯入侵烏克蘭提出譴責，以及加強對俄羅斯的制裁。然而有廣島原爆倖存者的代表批評，會議上沒有提出有關裁減核武的問題，認為會議的結果是「失敗」。

節子指：「對自己擁有的核武作出肯定，批判對立國家擁有核武，對於一個曾遭原爆的地方，是不能接受的。」她指，期望能與簽署了禁止核武器條約的國家一同合作推動裁減核武，但是有關的內容在今次的峰會卻沒有被注視。遇難者團體代表指，他認同核威懾的用途，但認為會議上對廢除核武的討論不足。

日政府指有取得成果

在記者會上多個與會者批評，雖然首相岸田文雄稱自己責任重大，但是沒有提出具體的計劃，是對遇害者願望的踐踏，同時又質疑一眾領導人到和平紀念碑獻花時的想法，質疑這只是一個儀式而已。

內閣官房長官松野博一在今日（22日）的記者會上，被問到有關的批評。他回應指，在G7會議後有簽署有關裁減裁武的內容文件，並指G7的首腦同意實現零核武的決定，又指會議就裁減核武是有取得成果。