G7峰會︱日本安排2.4萬警力　廣島市民埋怨日常生活受影響

日本警察廳今日表示，將安排2.4萬警力在廣島應對G7峰會。警察廳指，今次會議與之前兩次分別在北海道洞爺湖以及三重縣伊勢志摩，都是較遠離鬧市的地方舉行，今次的會議在擁有119萬人口的廣島市，加上俄羅斯與烏克蘭戰事仍然持續，因此有需要加強保安，同時警察廳亦指，除了在現實世界，亦會關注網絡世界的威脅。

G7領導人會議將會在本周五（19日）起於日本廣島市舉行，日本警察廳今日（16日）公布，將動員2.4萬名警員戒備，較之前2016年在伊勢志摩舉行的會議還要多。不過由於當地的交通需要作出限制，有居民覺得日常生活受到影響。

在19至21日期間，廣島市內不少公營服務受到影響，部份道路受到限制，同時廣島電車的路線亦個別停駛。另外有50所縣立、90所市立學校，以及80間幼兒園要停課。另外縣的醫生協會亦建議市內的一些醫療設施在市健康優先為前提下，在個別日子休診。

廣島市內，萬事得車廠亦已宣布在18至22日期間休息。在廣島名勝嚴島神社周邊的店舖亦被呼籲在18至21日停業。有店舖就覺得，有關的要求對商戶造成困擾。與會領袖將會出訪的宮島，所在的廿日市，市長松本太郎就表示，明白到有關的限制對市民帶來不便，但希望市民能夠諒解。

另外除了廣島之外，因為有關的安全需要，在東京多個車站，包括新幹線的東京站及品川站，以及繁忙的新宿及澀谷車站，在19日至22日期間會停止車站開放儲物櫃。