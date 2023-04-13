G7計劃呼籲禁止破壞人造衞星實驗

世界7大工業國（G7）將會在下周日（16日）舉行外長會議，其中有傳將會發表共同聲明，呼籲國際社會自行禁止有關破壞人造衞星的試驗，據報目的是抑制中國以及俄羅斯開發對人造衞星的武器。

日本《讀賣新聞》報道，在下周日至周二（16至18日）於日本長野縣輕井澤舉行的G7外長會議，除了會為5月在廣島舉行的首腦會議的外交議題討論之外，亦會就太空的使用作出討論。日本政府的消息人士透露，可能會就議題發表共同聲明，實現可持續發展的太空環境。

報道指，由於太空的使用急增，並且令太空的碎片增加，令人造衞星碰撞的可能增加。而俄羅斯在2021年從地面發射導彈擊毀人造衞星，以及中國在2007年進行有關的破壞試驗，因此有傳G7的外長將會發表共同聲明，明確就破壞人造衞星的實驗表達反對，並對中俄施加壓力，阻止再進行有關的試驗。

料聲明譴責俄羅斯侵烏

報道又指，預料共同聲明亦會說俄羅斯入侵烏克蘭發表譴責，呼籲俄羅斯盡快撤軍，同時要求第3國停止對俄羅斯作出支援。同時譴責亦會提到俄羅斯利用虛假消息為自己創造有利條件。至於有關中國的內容，報道指會就東海及南海的形勢表示關注，同時表示反對單方面改變台海現狀，以及維持兩岸和平及穩定的重要。