Gemini｜Google推「最強AI」Gemini挑戰ChatGPT 一文睇清識啲乜(有片)

Google的母公司Alphabet周三推出了旗下歷來最先進的人工智能(AI)模型Gemini，號稱「乜都得」，可以處理文字、圖片、音訊、錄像及程式編碼，而不像目前的AI模型般局限。據報Gemini將設3個版本，最輕盈版本料未來將在Android手機大行其道。

Google稱Gemini較該公司之前AI技術更高，並能夠進行更複雜推理，理解資訊的能力亦大增。CEO皮齊(Sundar Pichai)形容表示Gemini的「新時代的模型」，是該公司努力打造的其中最大工程一。

Google在網上發布了多段影片，展示Gemini各種能力及潛在內途，可見其有能力理解圖像內容、理解大量科學研究文獻，亦可處理及理解音訊；較有趣的示範包括向Gemini展示不同提示圖，然後叫它「估戲名」，又或給它一張房間照片，叫它「估座向」；此外Gemini又識拆解emoji，以及懂得把圖像化成html編碼等。

按圖看Gemini不同技能︰