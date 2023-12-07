Gemini｜Google推「最強AI」Gemini挑戰ChatGPT 一文睇清識啲乜(有片)

Google的母公司Alphabet周三推出了旗下歷來最先進的人工智能(AI)模型Gemini，號稱「乜都得」，可以處理文字、圖片、音訊、錄像及程式編碼，而不像目前的AI模型般局限。據報Gemini將設3個版本，最輕盈版本料未來將在Android手機大行其道。
Google稱Gemini較該公司之前AI技術更高，並能夠進行更複雜推理，理解資訊的能力亦大增。CEO皮齊(Sundar Pichai)形容表示Gemini的「新時代的模型」，是該公司努力打造的其中最大工程一。
Google在網上發布了多段影片，展示Gemini各種能力及潛在內途，可見其有能力理解圖像內容、理解大量科學研究文獻，亦可處理及理解音訊；較有趣的示範包括向Gemini展示不同提示圖，然後叫它「估戲名」，又或給它一張房間照片，叫它「估座向」；此外Gemini又識拆解emoji，以及懂得把圖像化成html編碼等。
按圖看Gemini不同技能︰
獲微軟加持的OpenAI，旗下AI模型ChatGPT約一年前推出以來，Google一直在研發能夠匹敵的技術。Gemini是該公司Google DeepMind AI部門幫助製作的最大的AI模型，據報其運作的成本效益，遠高於之前Google研發的其他AI模型。
Gemini｜3個版本Ultra、Pro、Nano分別
Alphabet表示，公司正在製作3個版本的Gemini 1.0，每個版本將有不同的處理能力，最強大版本Ultra為數據中心打造，最簡而精的版本Nano能在手機等電子裝置上高效運行，中檔版本Pro則以用途廣泛為定位。
Google周三表示，已為旗下AI聊天機械人Bard升級，加入了Gemini的技術，計畫之後會在Google搜尋器及Chrome瀏覽器等上推出，預料也會成為未來Android手機的配備。根據Google的說法，在測試中，Gemini在AI研究人員常用、超過20項基準測試中，表現優於競爭對手的AI模型，涉及閱讀理解、數學及推理能力。