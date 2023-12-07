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國際
2023-12-07 23:02:26

Gemini｜Google推「最強AI」Gemini挑戰ChatGPT 一文睇清識啲乜(有片)

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Google宣布推出該公司歷來最強的AI模型Gemini。(互聯網)

Google宣布推出該公司歷來最強的AI模型Gemini。(互聯網)

Google的母公司Alphabet周三推出了旗下歷來最先進的人工智能(AI)模型Gemini，號稱「乜都得」，可以處理文字、圖片、音訊、錄像及程式編碼，而不像目前的AI模型般局限。據報Gemini將設3個版本，最輕盈版本料未來將在Android手機大行其道。

Google稱Gemini較該公司之前AI技術更高，並能夠進行更複雜推理，理解資訊的能力亦大增。CEO皮齊(Sundar Pichai)形容表示Gemini的「新時代的模型」，是該公司努力打造的其中最大工程一。

Google在網上發布了多段影片，展示Gemini各種能力及潛在內途，可見其有能力理解圖像內容、理解大量科學研究文獻，亦可處理及理解音訊；較有趣的示範包括向Gemini展示不同提示圖，然後叫它「估戲名」，又或給它一張房間照片，叫它「估座向」；此外Gemini又識拆解emoji，以及懂得把圖像化成html編碼等。

按圖看Gemini不同技能︰

Gemini識得分析圖像，例如說出圖中兩個圖像有何相似之處，又有何不同。(互聯網) Gemini識睇圖，建議小鴨行左邊，因為右邊有危險。(互聯網) Gemini識拆解emoji。(互聯網) Gemini可理解環境，如問它圖中房間坐向，它會解答是「向南」。(互聯網) Gemini識得分析圖像，例如說出圖右的車速度會較快，因其車型無咁阻風。(互聯網) Gemini識得分析圖像，例如說出圖右的車速度會較快，因其車型無咁阻風。(互聯網) Gemini識把樹的照片變成編碼。(互聯網) Gemini識理解服裝，如問它圖中「九唔搭八」的打扮是要做甚麼，它也嘗試回答。(互聯網) Gemini可形容圖中內容。(互聯網) Gemini估到呢個手勢係扮狗。(互聯網) Gemini識計數，知道圖中算式啱唔啱。(互聯網) Gemini亦識睇片，知道片中人扮緊Matrix角色。(互聯網) Gemini識睇科技文獻。(互聯網) Gemini識理解及處理音訊。(互聯網) Google CEO皮齊。(互聯網)

獲微軟加持的OpenAI，旗下AI模型ChatGPT約一年前推出以來，Google一直在研發能夠匹敵的技術。Gemini是該公司Google DeepMind AI部門幫助製作的最大的AI模型，據報其運作的成本效益，遠高於之前Google研發的其他AI模型。

Gemini｜3個版本Ultra、Pro、Nano分別

Alphabet表示，公司正在製作3個版本的Gemini 1.0，每個版本將有不同的處理能力，最強大版本Ultra為數據中心打造，最簡而精的版本Nano能在手機等電子裝置上高效運行，中檔版本Pro則以用途廣泛為定位。

Google周三表示，已為旗下AI聊天機械人Bard升級，加入了Gemini的技術，計畫之後會在Google搜尋器及Chrome瀏覽器等上推出，預料也會成為未來Android手機的配備。根據Google的說法，在測試中，Gemini在AI研究人員常用、超過20項基準測試中，表現優於競爭對手的AI模型，涉及閱讀理解、數學及推理能力。

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Gemini部分示範片段︰

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