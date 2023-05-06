GG了！男子慶祝離婚21m高空一躍而下　繩索突斷「直墜湖中摔斷脖」

記者陳怡伶／綜合報導

巴西有一名22歲男子為了慶祝離婚，去體驗類似高空彈跳的「橋梁鞦韆」極限挑戰，結果不幸樂極生悲。當他從70 英尺（約21公尺）的高空一躍而下之際，繩索竟突然斷裂，整個人掉進湖中，導致脖子與腰部骨折，所幸保住一命，目前正在復健治療。

巴西有一名22歲男子為了慶祝離婚，去體驗類似高空彈跳的「橋梁鞦韆」極限挑戰，結果繩索突然斷裂。（圖／翻攝[email protected]）

據《鏡報》5日報導，22歲巴西男子托斯塔（Rafael dos Santos Tosta）2月11日前往坎波馬格羅（Campo Magro）一處廢棄採石場湖邊的橋上，挑戰「橋梁鞦韆」。「橋梁鞦韆」是一種類似高空彈跳的極限挑戰，挑戰者身上綁著安全裝備從高處往下跳，能夠體驗自由落體瞬間的刺激，最終會變成如「人肉鐘擺」來回擺動。

在他往下跳之前，托斯塔還開玩笑說繩子無法承受他的重量。沒想到一語成讖，他一躍而下後身上安全繩索竟直接斷裂，整個人掉入水中。他在水中醒來，只知道身旁的人都叫他不要動，還跟他說救援隊已經在路上。托斯塔表示當時驚慌失措，心想「我為什麼躺在這？」，並感受到前所未有的疼痛。

托斯塔從70 英尺（約21公尺）的高空一躍而下之際，繩索竟突然斷裂，整個人掉進水中。（圖／翻攝[email protected]）

最終出動直升機將托斯塔送往醫院接受治療，這起意外導致他脖子、腰部摔斷，背部、臉部受傷，時隔3個月，儘管已經接受數次治療，但目前還沒有完全恢復，難以舉起重物、身體虛弱，身上有些地方還是會痛，心理創傷還未完全消失，很難入睡，且事發至今一直無法回到工作崗位。

這起意外導致托斯塔脖子、腰部摔斷，背部、臉部受傷。（圖／翻攝[email protected]）

托斯塔表示當時才剛離婚，想要盡可能享受人生，體驗了很多瘋狂的事，在挑戰橋梁鞦韆之前，曾告知母親此事，但因此被大罵「你瘋了嗎？」托斯塔也說，其實他對極限運動的熱愛並沒有消失，但考慮到家人的擔憂，以後再也不會去玩類似的活動。這起意外發生後，事發地仍對遊客開放，但已無法在那裡體驗橋梁鞦韆。

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