Gmail警告用戶勿回應冒官方no-reply郵件 騙徒聲稱執法部門傳召要求按連結

大家緊記提防騙子不要亂按連結。擁有近20億用戶的Gmail緊急通知大眾，騙子假冒Gmail官方[email protected]郵件，千萬不要回應，應立即刪除。報道指，有關假冒電郵內容指， Google遭執法部門傳召，要求提供相關用戶所有資料。電郵內附有一個聲稱是前往Google支援網頁的連結(link)，詳列有關用戶遭執法部門傳召的資訊。但這些全部是假的，騙徒藉此騙取用戶個人資料。

Gmail警告no-reply郵件詐騙｜騙徒獲權限進入帳戶閱讀電郵

當用戶按下電郵內的連結，然後下載或同意審閱虛假的法律文件後，便會遭到攻擊騙取資料。用戶在不知情下給予騙徒權限進入他們的Google帳戶，可以閱讀電郵或進入檔案。在部分個案中，用戶下載假冒的Google檔案後，其電子設備將遭惡意軟件入侵，繼而偷取更多個人資訊，例如密碼和銀行資料。