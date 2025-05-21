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國際
2025-05-21 18:58:17

Gmail警告用戶勿回應冒官方no-reply郵件 騙徒聲稱執法部門傳召要求按連結

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Gmail警告用戶勿回應no-reply郵件

Gmail警告用戶勿回應no-reply郵件，那是騙徒冒充官方郵件。(互聯網)

大家緊記提防騙子不要亂按連結。擁有近20億用戶的Gmail緊急通知大眾，騙子假冒Gmail官方[email protected]郵件，千萬不要回應，應立即刪除。報道指，有關假冒電郵內容指， Google遭執法部門傳召，要求提供相關用戶所有資料。電郵內附有一個聲稱是前往Google支援網頁的連結(link)，詳列有關用戶遭執法部門傳召的資訊。但這些全部是假的，騙徒藉此騙取用戶個人資料。

Gmail警告no-reply郵件詐騙｜騙徒獲權限進入帳戶閱讀電郵

當用戶按下電郵內的連結，然後下載或同意審閱虛假的法律文件後，便會遭到攻擊騙取資料。用戶在不知情下給予騙徒權限進入他們的Google帳戶，可以閱讀電郵或進入檔案。在部分個案中，用戶下載假冒的Google檔案後，其電子設備將遭惡意軟件入侵，繼而偷取更多個人資訊，例如密碼和銀行資料。

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Gmail警告no-reply郵件詐騙｜騙徒開立像Google的假網頁地址

專家指，新攻擊利用名叫Google OAuth工具，它可讓第三方應用程式(app)在用戶同意下進入Google帳戶。騙徒開立像Google的假網頁地址，並設立電郵帳戶，向Google登記假的應用程式。該應用程式將發出像來自Google系統的通知電郵，但其實是透過一隱藏服務轉發給Gmail用戶。當用戶按下連結，攻擊便開始，引導用戶到一個看來像真Google的登入頁面。用戶登入後，便會去到一個仿冒Google官方支援網頁，被騙同意騙徒的應用程式進入權限。下載或同意閱讀假執法機構傳召後，騙徒在用戶不知情下進入他們帳戶閱讀電郵及進入用戶私人檔案。

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