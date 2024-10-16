Google宣布支持在美設7座小型核反應爐　專為AI資料中心供電

繼微軟(Microsoft)之後，Google也宣布擁抱核電C！Google 14日宣布，支持一家核能新創公司在美國設立7座小型核反應爐，預計將在2035年前生產500百萬瓦的供電量，將用於為AI資料中心供電。
Google已承諾購買7座核反應爐生產的電力
據《BBC》及《華爾街日報》等外媒綜合報導，Google已承諾購買從核能新創公司「Kairos Power」所建造7座核反應爐生產的電力，據悉將採用最新的第4代溶鹽反應技術。
而這將有助於該公司在2030年前，實現首座商業用核反應爐投入運轉，並在2035年前增加反應爐的數量。
然而雙方並未透露合約規模與金額，及合作上更多的詳細內容。
這項協議將首次為美國小型模組化核反應爐（SMR）的商業化建置奠定基礎。許多人表示，SMR技術是美國核電產業的未來，能透過建造多個小型反應爐、而非龐大的核電廠，來加快核電營建並減少成本。
而這也是科技巨頭Google首度涉及核能領域，引發各界高度關注，也極具指標性意義。
AI需求快速翻倍電力需求驚人
Google能源和氣候高級主管泰瑞爾（Michael Terrell）受訪時指出，核能在促進清潔能源發展，以及推動人工智慧技術發揮重要作用。
據悉，Google獲得的電力將用來應付包括AI資料中心在內的龐大需求。Google不僅是英語系國家搜尋引擎龍頭，也推出生成式人工智慧聊天機器人Chatbot。也因AI需求快速翻倍，電力需求相當驚人，光是設在美、歐、亞各大洲的資料中心，就多達24個。
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