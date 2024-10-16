Google宣布支持在美設7座小型核反應爐　專為AI資料中心供電

Google宣布，已承諾購買從Kairos Power所建造七座核反應爐所生產的電力。（示意圖／翻攝Pexels）

繼微軟(Microsoft)之後，Google也宣布擁抱核電C！Google 14日宣布，支持一家核能新創公司在美國設立7座小型核反應爐，預計將在2035年前生產500百萬瓦的供電量，將用於為AI資料中心供電。

Google已承諾購買7座核反應爐生產的電力

據《BBC》及《華爾街日報》等外媒綜合報導，Google已承諾購買從核能新創公司「Kairos Power」所建造7座核反應爐生產的電力，據悉將採用最新的第4代溶鹽反應技術。

而這將有助於該公司在2030年前，實現首座商業用核反應爐投入運轉，並在2035年前增加反應爐的數量。

然而雙方並未透露合約規模與金額，及合作上更多的詳細內容。

這項協議將首次為美國小型模組化核反應爐（SMR）的商業化建置奠定基礎。許多人表示，SMR技術是美國核電產業的未來，能透過建造多個小型反應爐、而非龐大的核電廠，來加快核電營建並減少成本。

而這也是科技巨頭Google首度涉及核能領域，引發各界高度關注，也極具指標性意義。