Google街景看老家　驚見13年前過世毛孩等門秒淚崩

美國一名女子早前透過Google Map街景緬懷老家外貌，詎料意外發現13年前已過世兩隻愛犬的身影，牠們就在家門車道，就像等著家人回家。此時彼刻與狗狗的生活點滴湧上心頭，令她不禁感觸落淚，同時亦帶來溫馨回憶。
綜合報道，美國25歲女子Anna Costley上周在影片分享平台分享看Google Map時的意外收穫，她因為緬懷在密歇根州的老家，透過Google地圖翻看舊居街景，除了熟識的童年街道，還看到2隻毛小孩，原來牠們就是女子所飼養、13年前已經過世的愛犬Louie和Josie，牠們站在家裡的車道像是等待著家人回家。熟悉的身影立刻讓她不禁落淚，相片更如提醒她的愛犬們其實一直都住在心裡面。Anna事後將相片展示給父母看，他們一起回憶Louie和Josie狂吠的時候，並有一起的快樂時光，讓一家人重溫過去的片段。
網民：當我想念時我就會打開Google Maps
這張一張照片曝光，很快就吸引逾500萬次觀看，不少網民也分享類似被觸動的經驗：「我看到院子裡的祖母坐在輪椅上」、「去世的狗在前院跑來跑去，我好想牠」、「祖父母的車還停在他們公寓外」、「當我想念時我就會打開Google Maps」、「如果我們能在Google地圖上重溫我們的生活，就算只有幾分鐘那該有多好」。