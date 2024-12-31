Google街景看老家　驚見13年前過世毛孩等門秒淚崩

美國一名女子早前透過Google Map街景緬懷老家外貌，詎料意外發現13年前已過世兩隻愛犬的身影，牠們就在家門車道，就像等著家人回家。此時彼刻與狗狗的生活點滴湧上心頭，令她不禁感觸落淚，同時亦帶來溫馨回憶。

綜合報道，美國25歲女子Anna Costley上周在影片分享平台分享看Google Map時的意外收穫，她因為緬懷在密歇根州的老家，透過Google地圖翻看舊居街景，除了熟識的童年街道，還看到2隻毛小孩，原來牠們就是女子所飼養、13年前已經過世的愛犬Louie和Josie，牠們站在家裡的車道像是等待著家人回家。熟悉的身影立刻讓她不禁落淚，相片更如提醒她的愛犬們其實一直都住在心裡面。Anna事後將相片展示給父母看，他們一起回憶Louie和Josie狂吠的時候，並有一起的快樂時光，讓一家人重溫過去的片段。