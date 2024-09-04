Google街景驚見去世一年愛貓身影　男主人：非常想念牠

英國一名男子近日使用Google地圖時，意外發現家門口出現一個熟悉身影，放大一看發現竟然是已離世1年的愛貓，牠乖巧地坐在家門口四處張望，與寵物的種種回憶瞬間湧上該男子心頭，忍不住感嘆：「我非常想念牠」。

綜合報道，TikTok帳號「@stevie_moore」在6月分享影片，表示自己使用Google地圖時，意外透過街景功能在家門口1年前過世的愛貓「Sammy」，一開始男子還以為自己看錯，直到他拉近、看到這隻白黑貓咪的正面，就認出是牠。再其他地方再看到愛貓的樣子，讓男子興奮地表示「我不敢相信我看到的，那是我養了12年的Sammy，牠在1年前去世了，我非常想念牠！」。