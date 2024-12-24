Google辭退一成高層 盼降低長期人力成本

據美媒近日披露，Google首席執行官Sundar Pichai在12月18日召開的員工會議上表示，已將該公司高級管理人員數量削減了10%，以提升公司營運效率。
據《商業內幕》（Business Insider）12月20日報道，這消息的來源為2名要求匿名的Google員工。其中一名爆料人士稱，Sundar Pichai在會議上向他們表示，提高效率的措施包括將經理、董事和副總裁人數減少10%。
據報道，Google發言人表示，其中一些職位已改為非管理職位，還有一些職位則完全被裁撤。
據悉，Sundar Pichai在2022年曾表示希望Google的效率提高20%，並在2023年1月發起該公司「有史以來最大規模的裁員」，當時一口氣辭退1.2萬名員工，今年也持續削減數百個職位，包括廣告銷售、工程團隊以及設備硬體團隊。
資源放在AI等新興科技領域
報導引述Google回應稱，該公司希望能降低長期人力成本，並將資源著重在包括人工智慧（AI）在內的新興科技領域，例如先前曾擊敗OpenAI的新AI影片生成器和一套新的Gemini模型，其中包括一個顯示其思維過程的「推理」模型。
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