Google辭退一成高層 盼降低長期人力成本

據美媒近日披露，Google首席執行官Sundar Pichai在12月18日召開的員工會議上表示，已將該公司高級管理人員數量削減了10%，以提升公司營運效率。

據《商業內幕》（Business Insider）12月20日報道，這消息的來源為2名要求匿名的Google員工。其中一名爆料人士稱，Sundar Pichai在會議上向他們表示，提高效率的措施包括將經理、董事和副總裁人數減少10%。