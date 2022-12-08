Google：北韓黑客利用梨泰院人踩人慘劇散播惡意程式

梨泰院人踩人慘劇廣受關注，北韓黑客被指利用事件發動網攻。(資料圖片)

疑北韓政府幕後支持的黑客組織，被指利用南韓梨泰院人踩人慘劇的關注度，散播惡意程式。

10月29日發生的首爾梨泰院人踩人慘劇，造成158人死亡、196人受傷，引起廣泛關注。路透社報道，Google旗下的威脅分析小組(Threat Analysis Group)在報告中指，與平壤有關的黑客將惡意軟件嵌入微軟「Microsoft Office」檔案中，假裝是南韓政府對人踩人事故的調查報告，再發放給南韓用戶、政策制定者、記者、脫北者和人權分子等。

分析小組指：「事件被廣泛報道，黑客利用公眾對其廣泛關注，拋出誘餌。」