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國際
2022-12-08 16:32:18

Google：北韓黑客利用梨泰院人踩人慘劇散播惡意程式

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梨泰院人踩人慘劇廣受關注，北韓黑客被指利用事件發動網攻。(資料圖片)

梨泰院人踩人慘劇廣受關注，北韓黑客被指利用事件發動網攻。(資料圖片)

疑北韓政府幕後支持的黑客組織，被指利用南韓梨泰院人踩人慘劇的關注度，散播惡意程式。

1029日發生的首爾梨泰院人踩人慘劇，造成158人死亡、196人受傷，引起廣泛關注。路透社報道，Google旗下的威脅分析小組(Threat Analysis Group)在報告中指，與平壤有關的黑客將惡意軟件嵌入微軟「Microsoft Office」檔案中，假裝是南韓政府對人踩人事故的調查報告，再發放給南韓用戶、政策制定者、記者、脫北者和人權分子等。

分析小組指：「事件被廣泛報道，黑客利用公眾對其廣泛關注，拋出誘餌。」

Google就北韓網攻提出警告。(資料圖片)

Google就北韓網攻提出警告。(資料圖片)

暫未知北韓網攻目的

Google表示，相信這次行動出自北韓黑客組織「APT37」，暫未確定其利用Internet Explorer漏洞散播惡意程式的目的為何。1031日有大批南韓用戶通報後，Google已即日向微軟報告漏洞問題，微軟於118日發布修補程式。

平壤暫未就報道作回應，但其早前曾發聲明，否認有關黑客攻擊的指控。南韓官員周四則警告，企業不要僱用來自北韓的資訊科技人員。

美國今年5月曾警告，北韓人可能利用遠距工作的機會偽裝身份，試圖在全球科技業取得合約工作，目的是規避美國和聯合國制裁，並為北韓的核武及彈道導彈計劃籌集資金。

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