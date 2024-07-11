Google Maps勿盡信！司機半夜慘陷荒山窄泥路 3個鐘才獲救

Google Maps(Google地圖)導航非常方便，是不少人外遊自駕的引路大師。但Google Maps這位導航大師，有時也會老貓燒鬚出錯，司機使用時最好加一點自我判斷，不要盡信Google Maps導航提供的路線，否則可能跟以下司機一樣，因跟隨Google Maps導航提供的「捷徑」，而落得半夜受困於荒山野嶺狹窄泥路的下場，既無法繼續向前，也無從折返，自己亦難以徒步下山，只好求救。但因現場的路實在太崎嶇，連拯救都有困難，最終司機在3小時後才獲救。
事發於本月4日，美國猶他州一名23歲男子，本擬駕駛其外型殘舊的豐田Tercel雙門私家車，從數小城普林維爾(Springville)開往另一小城韋納爾(Vernal)。若照正常路線，應該可以於2小時46分抵埗。但當晚Google Maps導航向事主提供了一條捷徑，他便依照指示駕駛。
Google Maps導航｜半夜摸黑駛上崎嶇山路 「前七」座難捱顛簸
結果男子駕著座駕一直沿山路而行，四處盡是沒頭的樹林，他大概見已無法折返，硬著頭皮再駛了一段路，直至山路實在太崎嶇顛簸，猶如越野賽路段般，既布滿泥濘又多大石，男子的「前七」座駕根本無法走Google Maps導航提供的捷徑，他只好打911向緊急部門求救，當時已經接近零晨一時，現場伸手不見五指。
原來男子根據Google Maps導航的指示，駛上了斯特洛伯里峰(Strawberry Peak)。最終救援部門要出動全地形越野車，花了3小時才能把事主救走，幸他未有受傷。
Google Maps導航｜當地近期曾發生多宗「引錯路」事件
當地傳媒指，近期猶他州早前已發生多次因Google Maps導航出錯而導致的事故，警方每月也會接到幾宗求救，涉及駕駛者輸入「猶他」(Utah)時，Google Maps導航卻把他們引路至一座偏遠的山上。Google其後已修正問題。