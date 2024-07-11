Google Maps勿盡信！司機半夜慘陷荒山窄泥路 3個鐘才獲救

Google Maps(Google地圖)導航非常方便，是不少人外遊自駕的引路大師。但Google Maps這位導航大師，有時也會老貓燒鬚出錯，司機使用時最好加一點自我判斷，不要盡信Google Maps導航提供的路線，否則可能跟以下司機一樣，因跟隨Google Maps導航提供的「捷徑」，而落得半夜受困於荒山野嶺狹窄泥路的下場，既無法繼續向前，也無從折返，自己亦難以徒步下山，只好求救。但因現場的路實在太崎嶇，連拯救都有困難，最終司機在3小時後才獲救。

事發於本月4日，美國猶他州一名23歲男子，本擬駕駛其外型殘舊的豐田Tercel雙門私家車，從數小城普林維爾(Springville)開往另一小城韋納爾(Vernal)。若照正常路線，應該可以於2小時46分抵埗。但當晚Google Maps導航向事主提供了一條捷徑，他便依照指示駕駛。