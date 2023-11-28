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國際
2023-11-28 13:31:44

Gucci羅馬工作室破天荒罷工 設計師不滿公司這項安排

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Gucci設計師與裁縫師首次罷工。(資料圖片)

Gucci設計師與裁縫師首次罷工。(資料圖片)

時尚品牌Gucci羅馬設計工作室約40名設計師和裁縫師周一(27)破天荒罷工，對工作室將從羅馬搬往米蘭表達不滿。

Gucci10月宣布，駐羅馬的219名設計員工當中的153人將遷至米蘭，這次參與罷工的員工直斥此舉是「變相大規模裁員」。

員工嘲「Gucci裁員是時尚」

罷工員工在Gucci位於羅馬的辦公室外高舉抗議橫額，寫著「Gucci只做裁剪，不做縫紉」；另一標語則怒言：「在Gucci，裁員是一種時尚。」

罷工行動歷時約4小時，Gucci工會代表詹諾蒂(Chiara Giannotti)說：「時尚造型辦公室是Gucci的核心所在，設計師和裁縫師都在這裡工作，這也是所有系列作品誕生的地方。這次罷工是Gucci破天荒第一次。」詹諾蒂並說，Gucci超過50名設計師和裁縫師上周參加了意大利最大工會發起的全國性罷工，「(母公司)Kering SA希望藉此重組機會來裁員，趕走那些不令人滿意的員工，或那些因家庭因素無法離開羅馬的員工。」

Gucci於羅馬一間門市。(資料圖片)

Gucci於羅馬一間門市。(資料圖片)

Gucci回應

Gucci回應指，設計工作室搬遷計劃下，「員工不會減少，這將完全依照現行規定來執行」，公司也會對受影響員工提供「一系列經濟支援等」。

工會表示，153名員工將於明年3月前搬到米蘭，留在羅馬的66人卻「前途未卜」。詹諾蒂表示：「作為搬遷到米蘭計劃的一部分，我們要求所有員工享有相同待遇，或將其餘員工轉調到Kering SA在羅馬或佛羅倫斯的其他公司。」

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