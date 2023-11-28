Gucci羅馬工作室破天荒罷工 設計師不滿公司這項安排

時尚品牌Gucci羅馬設計工作室約40名設計師和裁縫師周一(27日)破天荒罷工，對工作室將從羅馬搬往米蘭表達不滿。

Gucci在10月宣布，駐羅馬的219名設計員工當中的153人將遷至米蘭，這次參與罷工的員工直斥此舉是「變相大規模裁員」。

員工嘲「 Gucci 裁員是時尚」

罷工員工在Gucci位於羅馬的辦公室外高舉抗議橫額，寫著「Gucci只做裁剪，不做縫紉」；另一標語則怒言：「在Gucci，裁員是一種時尚。」

罷工行動歷時約4小時，Gucci工會代表詹諾蒂(Chiara Giannotti)說：「時尚造型辦公室是Gucci的核心所在，設計師和裁縫師都在這裡工作，這也是所有系列作品誕生的地方。這次罷工是Gucci破天荒第一次。」詹諾蒂並說，Gucci超過50名設計師和裁縫師上周參加了意大利最大工會發起的全國性罷工，「(母公司)Kering SA希望藉此重組機會來裁員，趕走那些不令人滿意的員工，或那些因家庭因素無法離開羅馬的員工。」