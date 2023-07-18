H5N1｜波蘭29隻貓染H5N1 部分急病亡 專家憂傳人致大流行

波蘭近日驗出有最少29隻貓感染H5N1禽流感，其中25隻死亡或須人道毀滅。世衛周日指，這是全球首次有國家出現大量貓隻感染禽流感的報告，目前尚未確定病毒來源。有病理專家擔心，H5N1病毒一旦變異，由禽畜傳人，恐致全球大流行。

世衛表示上月27日接獲波蘭通報，指國內有貓隻不尋常地死亡。截至本月11日，有關方面檢測了來自當地13個地區的46隻貓及一隻獰貓(caracal)，當中29隻驗出H5N1，佔總數62%，其中14隻被人道毀滅、另有11隻死亡。部分感染H5N1的貓隻出現重症，包括呼吸困難、帶血腹瀉，以及有神經內科症狀，部分貓隻病情迅速惡化並死亡。