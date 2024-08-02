Hermès繼承人驚爆逾1000億元股票不翼而飛

法國奢侈品牌愛馬仕(Hermès)第五代傳人、現年81歲的Nicolas Puech去年年底曾傳出，要將百億歐元的身家全部交由家中的51歲男管家繼承，還打算要「收養」對方，消息一出震驚外界。近日卻傳出，Nicolas Puech聲稱他所持有的600萬股Hermès股份竟不翼而飛。
綜合報道，Hermès集團最大股東Nicolas Puech近日告上法院，指名下價值120億歐元(近1,012億港元)的Hermès股票不翼而飛，並控訴昔日幫他打理資金的財務顧問Eric Freymond非法竊取財務。不過，日內瓦法院上月裁決結果出爐，認為沒有任何證據足以顯示，Eric Freymond對Nicolas Puech的資產管理不當，而Nicolas Puech亦無法舉證自己遭到對方欺騙，因此駁回這項指控。如今股票去向成謎。
法院：Nicolas Puech盲目信任 不代表財務顧問欺詐
彭博社報道，法院裁定，Nicolas Puech對完全控制其銀行帳戶的Eric Freymond的「盲目信任」並不表明財富經理欺詐其客戶；Nicolas Puech自願將其財富管理權移交給他於 1998 年聘用的Eric Freymond。
Nicolas Puech於 2022 年 10 月結束了Eric Freymond對其財富的控制，開始盤點他的財富並安排他的繼承人。1年後，Nicolas Puech提出3宗訴訟，其中一項正是對Eric Freymond的指空。另外兩宗案件與他聲稱Eric Freymond監督的基金會、貸款和其他投資的管理有關。