Hermès繼承人驚爆逾1000億元股票不翼而飛

法國奢侈品牌愛馬仕(Hermès)第五代傳人、現年81歲的Nicolas Puech去年年底曾傳出，要將百億歐元的身家全部交由家中的51歲男管家繼承，還打算要「收養」對方，消息一出震驚外界。近日卻傳出，Nicolas Puech聲稱他所持有的600萬股Hermès股份竟不翼而飛。

綜合報道，Hermès集團最大股東Nicolas Puech近日告上法院，指名下價值120億歐元(近1,012億港元)的Hermès股票不翼而飛，並控訴昔日幫他打理資金的財務顧問Eric Freymond非法竊取財務。不過，日內瓦法院上月裁決結果出爐，認為沒有任何證據足以顯示，Eric Freymond對Nicolas Puech的資產管理不當，而Nicolas Puech亦無法舉證自己遭到對方欺騙，因此駁回這項指控。如今股票去向成謎。