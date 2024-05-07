IB考試「跨時區作弊」 亞洲完考後試題瘋傳歐洲 港生斥不公

近日舉行的IB國際文憑考試（International Baccalaureate）疑發生試題外洩的「跨時區作弊」。包括香港考生在內的世界多地考生，在網上集結證據後聯合向IB組織發信投訴，指包括數學、全球政治、商業管理、計算機科學等的試題一早在社交媒體曝光，大多於討論區Reddit或Telegram洩露，不同科目試卷逾5.2萬次下載。
涉數學等至少4科 港生籲取消考試或安排重考
有香港考生在應考數學科後，發現試題連答案及作答方法於網上瘋傳，擔心其後才開考的歐洲等地區考生已預覽試題，憂慮事件對亞洲地區考生不公，令成績被拉低，呼籲取消考試或安排重考。
官方正調查 無證據顯示問題普遍
國際文憑組織回應表示，已即時採取措施調查事件，並承認有非常小部分的考生於網上跨時區作弊，但並無證據顯示作弊問題普遍，如識別到作弊的考生，該考生不會獲發任何成績或文憑證書或重考。
歐非考生或3至4小時前可預覽試題
由於IB為國際考試，各地以該地區的本地時間進行，不同試區的開考及完考時間均有差別，考試地區分為區域A（亞洲及澳洲）、區域B（歐洲及非洲）及C（南美洲及北美洲），早上考試開考時間介乎當地時間9時至10時，下午開考時間介乎當地下午1時至2時。由於亞洲、非洲、歐洲的考生均應考相同內容試卷，而多數地區亦在當地時間下午1時開考，歐洲及非洲考生有機會在臨考前3至4小時預覽試題，對亞洲考生造成不公。
現時全港約有38間提供IB課程的中學，去年約2,275名香港考生參與考試。