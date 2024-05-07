IB考試「跨時區作弊」 亞洲完考後試題瘋傳歐洲 港生斥不公

近日舉行的IB國際文憑考試（International Baccalaureate）疑發生試題外洩的「跨時區作弊」。包括香港考生在內的世界多地考生，在網上集結證據後聯合向IB組織發信投訴，指包括數學、全球政治、商業管理、計算機科學等的試題一早在社交媒體曝光，大多於討論區Reddit或Telegram洩露，不同科目試卷逾5.2萬次下載。

涉數學等至少4科 港生籲取消考試或安排重考

有香港考生在應考數學科後，發現試題連答案及作答方法於網上瘋傳，擔心其後才開考的歐洲等地區考生已預覽試題，憂慮事件對亞洲地區考生不公，令成績被拉低，呼籲取消考試或安排重考。