IB跨時區作弊｜調整11月開考時間 設兩小時監考

今屆IB國際文憑試懷疑發生「跨時區作弊」事件，有亞洲考生在考試結束後憑記憶將試題分享到社交平台，令歐美等地的考生可提早閱覽題目。舉辦考試的國際文憑組織發聲明指，今年11月舉行的考試會調整部分學校的開考時間，避免較早時區開考的學生泄露試題；亦將設最短2小時監考時間，即使考試時間本身為1小時，監考時間仍需設為至少兩小時；同時會要求考生於考試結束時清除計數機的記憶體。

舉辦考試的機構發表聲明，表示將會在11月的考試中實施新的規定，包括調整部分學校開考的時間，以最大限度地減少與時區相關的作弊可能性，阻止在較早時區參加考試的學生在較晚時區開考之前共享考題。

考試結束時清除計算機記憶體

另一個改動是會有一個最短的監考時間，所有考試至少會有兩個小時的監考時間。如果學生的考試時間為一小時，他們仍必須受到至少兩個小時的監考，指將有助於維護學術誠信。而學生現在會被要求清除所有計數機的記憶體，學校亦將被要求在每次考試結束時清除設備的記憶體。IB表示，會努力確保所有學生獲得公平的結果，以表彰他們全年的辛勤學習並完成文憑。

有亞洲考生在今屆考試結束後憑記憶將試題分享到社交平台，令歐美等地的考生可提早得知題目。有香港考生在應考數學科後，發現試題連答案及作答方法於網上瘋傳，擔心其後才開考的歐洲等地區考生已預覽試題，憂慮事件對亞洲地區考生不公，令成績被拉低，呼籲取消考試或安排重考。IBO早前稱，已查出組織作弊的主要參與者並作適當處理；經廣泛調查及分析發現全球分數與往年沒顯著差異，相信沒考生因事件而失利，無損IB成績認受性。

