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國際
2023-02-20 11:35:43

IG及Facebook試行藍剔付費新制 月費11.99美元起

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Instagram和Facebook將推出藍剔訂閱服務。(資料圖片)

Instagram和Facebook將推出藍剔訂閱服務。(資料圖片)

社交平台Facebook母公司Meta Platforms Inc周日宣布推出名為「Meta Verified」的付費服務，用戶只要提供政府機關核發的身份證件，通過驗證後即可獲得藍剔。

Meta行政總裁朱克伯格宣布推出的InstagramFacebook付費服務，透過網頁版訂閱的月費為11.99美元，透過AppleiOS系統和Android應用程式訂閱，月費則為14.99美元。

朱克伯格：將提升服務真實性及安全性

朱克伯格在InstagramFacebook發聲明表示：「這項新功能是為了提升我們各項服務的真實性和安全性。」

Meta Verified本周將在澳洲和新西蘭試行，之後將陸續在其他國家推出。

其他社交平台早有藍剔認證

Twitter早前已推出藍剔(Twitter Blue)訂閱服務，每月收費11美元。

其他社交應用程式，如Snap IncSnapchatTelegram，去年都已推出付費訂閱服務，作為新收入來源。

Meta表示，現已在FacebookInstagram獲得藍剔的知名公眾人物，驗證狀態將不受影響，而新推出的訂閱服務僅提供給18歲以上用戶，亦尚未開放給企業申請。

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