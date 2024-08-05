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國際
2024-08-05 18:27:10

IG打卡勝地｜希臘小島聖托里尼淪陷　一年錄340萬遊客遠超2萬居民

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聖托里尼

G打卡勝地｜希臘小島聖托里尼7月旅遊旺季擠滿遊客。(路透社)

希臘愛琴海小島聖托里尼(Santorini)的白色小屋配上藍天與白雲，吸引不少遊客前往，其日落美景更是Instagram(IG)等社交網打卡熱點，被外媒稱Instagram island。不過，遊客過多也惹來煩惱，小街擠滿人、垃圾也多了，島民與遊客爭搭巴士也是另一問題。去年到聖托里尼的遊客多達340萬人次，遠遠超過島上約2萬居民。當局估計，旅遊旺季每天多達1.7萬遊客到島上。

近日網上流傳片段可見，輪船泊岸那邊廂大批遊客落船，另邊廂是拖著旅行箱等待上船的人龍，密麻麻的人群確是嚇人。另有導遊上載片段，可見狹窄街道人群擠擁水洩不通。有網民稱，在夏天假日當然多人，而且島上部分地區其實很少人。也有人說，幸好在2007年到當地遊玩，那時還未被IG網紅吹捧。

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希臘小島聖托里尼｜「社交網與真實完全是兩回事」

聖托里尼自1960年代開始依賴旅遊業，之前經濟主要依靠農業。有酒店員工稱，當局要在旅遊與居民生活之間取得平衡，例如限制郵輪泊岸，但當地政府卻懶懶閒，再這樣下去他會離開。不過，居於島上18年、當地旅行團營運商Gianluca Chimenti卻不認同，問題不是遊客過多，而是基建不足。他指，7月和8月是旅遊旺季，但市中心於晚上9時如死城，餐廳和酒店也沒有滿客，一日遊的郵輪遊客和長期逗留度假的遊客同樣十分重要。他又指出，社交網常顯示島上擠滿人的情況，嚇怕了想到聖托里尼長住度假的遊客，「社交網與真實完全是兩回事」。

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