IG打卡勝地｜希臘小島聖托里尼淪陷　一年錄340萬遊客遠超2萬居民

希臘愛琴海小島聖托里尼(Santorini)的白色小屋配上藍天與白雲，吸引不少遊客前往，其日落美景更是Instagram(IG)等社交網打卡熱點，被外媒稱Instagram island。不過，遊客過多也惹來煩惱，小街擠滿人、垃圾也多了，島民與遊客爭搭巴士也是另一問題。去年到聖托里尼的遊客多達340萬人次，遠遠超過島上約2萬居民。當局估計，旅遊旺季每天多達1.7萬遊客到島上。

近日網上流傳片段可見，輪船泊岸那邊廂大批遊客落船，另邊廂是拖著旅行箱等待上船的人龍，密麻麻的人群確是嚇人。另有導遊上載片段，可見狹窄街道人群擠擁水洩不通。有網民稱，在夏天假日當然多人，而且島上部分地區其實很少人。也有人說，幸好在2007年到當地遊玩，那時還未被IG網紅吹捧。