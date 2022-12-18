IG貼文聲援遭處決示威者 奧斯卡最佳外語片伊朗影后被捕

報道並指，另外數名伊朗名人亦因發布「挑釁性內容」，被司法部門傳召，部分人被捕。另一官媒「塔斯妮姆通訊社」則指，塔雲妮因發布虛假及歪曲的內容、煽動騷亂及支持反政府運動被捕。

38歲的塔雲尼是伊朗著名演員之一，主演的《伊朗式遷居》(The Salesman)，在2016年度奧斯卡金像獎贏得最佳外語片，於國內外的電影節亦數度獲得最佳女主角殊榮。美聯社指，伊朗官媒「伊斯蘭共和國通訊社」(IRNA)周六(17日)報道，塔雲尼近日在Instagram(IG)發布聲援首名被處決示威者貼文，一周後被捕，原因是「她無法出示可證明她一些言論的文件」。

伊朗因沒戴頭巾女子阿米尼(Mahsa Amini)在警局拘留期間死亡觸發的反政府示威持續，影后塔雲尼阿里度絲蒂(Taraneh Alidoosti)近日公開聲援遭處決示威者，被當局逮捕。

影后敢言 聲討社會不公

今年9月爆發反政府示威爆發後，塔雲妮在IG最少發布3則貼文支持示威，最近一次是聲援本月9日因參與示威被處決的男子Mohsen Shekari。貼文寫道：「你的沉默代表對壓迫行為和壓迫者的支持。每個目睹這場流血事件卻不採取行動的國際組織，都是人類的恥辱。」她早前亦在上載一張自己手持標語的照片，並以波斯語寫上「女人、生命、自由」，是近日反政府示威的口號，照片中她沒戴頭巾。目前她有800萬追蹤的IG帳號已顯示無法使用。

塔雲妮多次為社會不公事件發聲，包括2018年在Twitter發文批評毆打一名沒戴頭巾的女性的道德警察，2020年被判入獄5個月，獲緩刑。

名人相繼被捕

人權組織指，至今最少495人在示威中死亡，包括多名兒童，逾18,200人被捕，當中有多名國內知名人士和記者等。美聯社報道，另兩名伊朗著名女演員Hengameh Ghaziani及 Katayoun Riahi上月因在社交網發文表達支持示威者，被當局拘捕。足球員Voria Ghafouri則因為「侮辱國家足球隊及宣傳反政府訊息」被捕，3人其後獲釋。

報道指，除了Mohsen Shekari，另一名男示威者Majidreza Rahnavard亦已被執行紋刑，至今最少12名示威者遭判死刑。