iPhone一款內置App大有玄機　英國偵探揭為「偷情神器」

iPhone內置App竟成偷情神器！英國一名私家偵探爆料，iPhone內置的一款App「備忘錄」，可以打字、交談，並在完成後刪除，甚至可設定密碼，經常被利用為外遇的「偷情神器」。

可設定密碼保障私隱

英國《每日郵報》報道，女私家偵探克羅夫茨（Cassie Crofts）經營一家名為「Venus Investigations」的偵探社，常收到客戶委託調查外遇證據，她近日在TikTok拍片，透露iPhone有個內置App，根本是「偷情神器」，而這個App就是「備忘錄」（Notes）。

克羅夫茨說，這雖是一款不起眼的App，但持有iPhone的人：「可與其他人建立共享備忘錄、邀請他人一同編輯或新增內容，你可以在裏面打字、互相交談，還能在完成後刪除，甚至可設定密碼，這樣其他人就無法觀看。」