iPhone恐10年後被淘汰？　蘋果高層：AI成技術轉折點

iPhone未來恐步上iPod後塵消失？蘋果公司服務部門高級副總裁Eddy Cue近日在美國針對Google線上搜尋的一場反壟斷訴訟庭審中發表驚人言論，表示在人工智能快速發展的時代，10年後消費者可能不再需要iPhone。
特別以iPod為例
據外媒報道，蘋果服務部高級副總裁Eddy Cue為美國針對Google線上搜尋的反壟斷官司出庭，在庭上討論科技產業快速變遷的格局時指出：「雖然聽起來很瘋狂，但10年後你可能就不需要iPhone了。」他強調，技術的轉變將帶來真正的競爭，而人工智能正是這個重要的技術轉折點之一。
Eddy Cue特別以iPod為例，提到蘋果當初大膽淘汰這款深受歡迎的產品是「明智且最棒的決定」。這番話似乎暗示了iPhone未來可能面臨的命運。外國科技媒體《9to5Mac》分析，庫伊的一席話是在強調AI新技術帶來的轉變，或許將改變用戶與科技產品互動的方式。
對AR智能眼鏡充滿期待
另外，根據《彭博社》先前的報道指出，現任蘋果執行長庫克（Tim Cook）對擴增實境（AR）智能眼鏡充滿期待，將其視為可能取代iPhone的潛在替代品。也正在開發一款代號為「N50」的智能眼鏡，預計整合蘋果旗下人工助理「Siri」與視覺智能（Visual Intelligence）技術，搭載鏡頭、麥克風與喇叭，以此提供即時分析周遭環境與即時回饋的能力。
不過目前蘋果內部仍有多項與iPhone有關的創新正在進行，包含最快將於2026年推出首款可摺疊式iPhone手機，並計畫在2027年發表全螢幕的iPhone機型，屆時將取消現有的相機鏡頭與Face ID開孔設計等，預估短期內不會動搖iPhone在蘋果版圖中的關鍵地位。
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