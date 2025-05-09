iPhone恐10年後被淘汰？　蘋果高層：AI成技術轉折點

iPhone未來恐步上iPod後塵消失？蘋果公司服務部門高級副總裁Eddy Cue近日在美國針對Google線上搜尋的一場反壟斷訴訟庭審中發表驚人言論，表示在人工智能快速發展的時代，10年後消費者可能不再需要iPhone。

特別以iPod為例

據外媒報道，蘋果服務部高級副總裁Eddy Cue為美國針對Google線上搜尋的反壟斷官司出庭，在庭上討論科技產業快速變遷的格局時指出：「雖然聽起來很瘋狂，但10年後你可能就不需要iPhone了。」他強調，技術的轉變將帶來真正的競爭，而人工智能正是這個重要的技術轉折點之一。