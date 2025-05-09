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國際
2025-05-09 13:15:24

iPhone恐10年後被淘汰？　蘋果高層：AI成技術轉折點

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蘋果服務部高級副總裁Eddy Cue指出，「10年後可能就不需要iPhone了」。（示意圖／pexels）

iPhone未來恐步上iPod後塵消失？蘋果公司服務部門高級副總裁Eddy Cue近日在美國針對Google線上搜尋的一場反壟斷訴訟庭審中發表驚人言論，表示在人工智能快速發展的時代，10年後消費者可能不再需要iPhone。

特別以iPod為例

據外媒報道，蘋果服務部高級副總裁Eddy Cue為美國針對Google線上搜尋的反壟斷官司出庭，在庭上討論科技產業快速變遷的格局時指出：「雖然聽起來很瘋狂，但10年後你可能就不需要iPhone了。」他強調，技術的轉變將帶來真正的競爭，而人工智能正是這個重要的技術轉折點之一。

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Eddy Cue特別以iPod為例，提到蘋果當初大膽淘汰這款深受歡迎的產品是「明智且最棒的決定」。這番話似乎暗示了iPhone未來可能面臨的命運。外國科技媒體《9to5Mac》分析，庫伊的一席話是在強調AI新技術帶來的轉變，或許將改變用戶與科技產品互動的方式。

綜合現有資訊，iPhone 17 Air 將配 6.6 吋動態島屏幕、A19 晶片跟 48MP 單鏡，僅具 eSIM 不設實體 SIM 槽，售價 899 美元（約港幣 $6,990）起。 其他 iPhone 17 Pro / 17 Ultra 重點配置，尚包括換代至 3nm 製程 A19 晶片組、及 RAM 容量由現時 8 GB 提升至 12GB，後者將令系統表現更流暢。 流出照片可以看到，疑似 iPhone 17 Air 機側尺寸，幾乎只有流出 iPhone 17 Pro Max 機模一半；就算連鏡頭組突出位置同時計算，Air 系列仍然非常薄身。 流出照片可以看到，疑似 iPhone 17 Air 機側尺寸，幾乎只有流出 iPhone 17 Pro Max 機模一半；就算連鏡頭組突出位置同時計算，Air 系列仍然非常薄身。 iOS 開發者 @LusiRoy8 透過其 X 帳號，展示了疑似 iPhone 17 Pro Max 的副廠保護殼，當中可看到三鏡維持前代擺位，但鏡頭組寬度就擴展至機身上半。 從多個不同消息源均帶來相同消息，可推斷大型鏡頭組設計將為 iPhone 17 Pro 產品特色，並普遍期望兩款 Pro 系列新品將同樣加強攝影規格及表現。 從多個不同消息源均帶來相同消息，可推斷大型鏡頭組設計將為 iPhone 17 Pro 產品特色，並普遍期望兩款 Pro 系列新品將同樣加強攝影規格及表現。 從多個不同消息源均帶來相同消息，可推斷大型鏡頭組設計將為 iPhone 17 Pro 產品特色，並普遍期望兩款 Pro 系列新品將同樣加強攝影規格及表現。

對AR智能眼鏡充滿期待

另外，根據《彭博社》先前的報道指出，現任蘋果執行長庫克（Tim Cook）對擴增實境（AR）智能眼鏡充滿期待，將其視為可能取代iPhone的潛在替代品。也正在開發一款代號為「N50」的智能眼鏡，預計整合蘋果旗下人工助理「Siri」與視覺智能（Visual Intelligence）技術，搭載鏡頭、麥克風與喇叭，以此提供即時分析周遭環境與即時回饋的能力。

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不過目前蘋果內部仍有多項與iPhone有關的創新正在進行，包含最快將於2026年推出首款可摺疊式iPhone手機，並計畫在2027年發表全螢幕的iPhone機型，屆時將取消現有的相機鏡頭與Face ID開孔設計等，預估短期內不會動搖iPhone在蘋果版圖中的關鍵地位。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

iPhone 17模型機上有各手機尺寸。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17模型機機側設計。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17模型機機側設計。（相片來源：X@Sonny Dickson） iPhone 17 Air何不做無開孔版？　傳具相關專利但怕得罪歐盟沒採用 最終未定案無開孔 iPhone 17 Air 理由，文中提到似乎因 Apple 內部擔心，移走 USB Type-C 埠將可能惹來歐盟監管機構的法律糾紛。

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