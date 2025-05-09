iPhone由3000米高空墮地　靠100蚊保護殼奇蹟絲毫無損(有片)

英國一名跳傘愛好者進行高空跳傘訓練時，意外將iPhone從1萬英尺(約3,000米)高空飛摔，令人驚奇的是，這部手機事後不僅成功透過蘋果自帶的「尋找我的iPhone」功能尋回，更因售價僅10英鎊(約100港元) 的保護殼發揮作用，機身完全毫髮無傷，讓他不禁驚嘆「不可思議！」

綜合報道，有逾500次跳傘經驗的37歲工程師Casey Flay，正積極備戰即將於8月在捷克舉行的翼裝飛行錦標賽，他上周到英格蘭德文郡的鄧克斯韋爾(Dunkeswell)進行跳傘訓練時發生一段小插曲。網上影片顯示，Casey正從萬呎高空的飛機一躍而下，但事前卻忘記拉上裝有他那部 iPhone 13 Pro Max的褲袋拉鏈，剛跳出飛機，手機就從褲袋跌出，他的隨身攝錄機拍下過程。Casey當時並無為意，直至安全降落地面，整理裝備時才驚覺遺失手機，他立即打開「尋找我的iPhone」功能定位，發現手機已身處4.8公里外的樹林，經過半小時搜尋，就在草堆中找回手機。