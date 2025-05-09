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國際
2025-05-09 15:08:00

iPhone由3000米高空墮地　靠100蚊保護殼奇蹟絲毫無損(有片)

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iPhone由3000米高空墮地，靠100蚊保護殼奇蹟絲毫無損。(FB)

iPhone由3000米高空墮地，靠100蚊保護殼奇蹟絲毫無損。(FB)

英國一名跳傘愛好者進行高空跳傘訓練時，意外將iPhone1萬英尺(3,000)高空飛摔，令人驚奇的是，這部手機事後不僅成功透過蘋果自帶的「尋找我的iPhone」功能尋回，更因售價僅10英鎊(100港元) 的保護殼發揮作用，機身完全毫髮無傷，讓他不禁驚嘆「不可思議！」

綜合報道，有逾500次跳傘經驗的37歲工程師Casey Flay，正積極備戰即將於8月在捷克舉行的翼裝飛行錦標賽，他上周到英格蘭德文郡的鄧克斯韋爾(Dunkeswell)進行跳傘訓練時發生一段小插曲。網上影片顯示，Casey正從萬呎高空的飛機一躍而下，但事前卻忘記拉上裝有他那部 iPhone 13 Pro Max的褲袋拉鏈，剛跳出飛機，手機就從褲袋跌出，他的隨身攝錄機拍下過程。Casey當時並無為意，直至安全降落地面，整理裝備時才驚覺遺失手機，他立即打開「尋找我的iPhone」功能定位，發現手機已身處4.8公里外的樹林，經過半小時搜尋，就在草堆中找回手機。

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剛跳出飛機，手機就從褲袋跌出，他的隨身攝錄機拍下過程。(FB) Casey當時並無為意，直至安全降落地面，整理裝備時才驚覺遺失手機。(FB) Casey抱著忐忑的心撿起這個由萬呎墮地的手機。(FB) Casey驚見螢幕竟沒有一絲刮痕，機身絲毫無損，讓他不禁驚嘆。(FB)

事主：我生活上的一切都靠這部手機

Casey抱著忐忑的心撿起這個由萬呎墮地的手機，但驚見螢幕竟沒有一絲刮痕，機身絲毫無損，讓他不禁驚嘆：「這簡直太神奇了！」他也十分慶幸手機幸運地避開沼澤區域落在陸地上，令他的銀行業務等重要資訊得以保存，他說：「我生活上的一切都靠這部手機」並不禁讚嘆這個僅用10英鎊購買的保護殼成功抵禦巨大的衝擊力，成功避免手機受損。

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