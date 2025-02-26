iPhone語音轉文字功能出錯 說「種族主義者」會短暫顯示「特朗普」蘋果咁樣解釋

美國蘋果公司表示，一些iPhone用戶近日發現，以語音轉文字功能說出「種族主義者」(racist)一詞時，會短暫顯示「特朗普」(Trump)再自動修正為「種族主義者」。蘋果正修復這項漏洞。 名嘴也困惑 全國廣播公司(NBC)報道，一名TikTok用戶上周發布影片，提出有這項發現，隨即掀起熱話，包括「資訊戰」(Infowars)主持人和極右翼陰謀論名嘴瓊斯(Alex Jones)等保守派都對此感到困惑，甚至憤怒。許多iPhone用戶親自測試，並拍片上傳社交網。 記者以多部iPhone測試 NBC記者使用多部iPhone進行測試，得到相同結果。當啟用iPhone語音聽寫功能並說出「種族主義者」(racist)時，螢幕上的文字會短暫顯示「特朗普」(Trump)，接著再自動修正成「種族主義者」。然而，並非所有測試都出現這個錯誤。

蘋果公司回應 蘋果公司發言人周二(25日)發聲明表示：「我們意識到支援聽寫的語音辨識模型出現問題，我們將於今天推出修復方案。」蘋果表示，支援該功能的語音辨識模型有時可能會先顯示一些語音重疊的單字，直到進一步分析使其能夠識別用戶所說的正確單字。這個Bug錯誤地給出「特朗普」一詞，來回應幾個包含R音的單字。

科技巨頭頻頻「出事」 NBC指出，此事是大型科技公司被指存在政治偏見的最新實例。上月，Meta旗下Facebook用戶發現自己的帳號似乎自動追蹤特朗普和副總統萬斯的新專頁，Facebook因而被指在特朗普就職後採用強制手段幫他「吸粉」。Meta因此遭到猛烈批評，但強調這是公司在政府過渡期間慣常做法的一部分。

此外，有用戶投訴在Instagram搜尋主題標籤「民主黨人」(#democrat)時，會顯示「已隱藏結果」。Meta回應表示，Instagram上有許多不同主題的標籤都受到這個問題影響，不僅是左派主題標籤。 亞馬遜也發生類似問題。去年9月，亞馬遜智能家居助理Alexa被用戶要求給出投票給特朗普或賀錦麗的理由時，提供了不同的答案。情況是，當問題鎖定特朗普時，Alexa拒絕「提供宣傳特定政黨或特定候選人的內容」，但當用戶問賀錦麗時，Alex有時會列出支持她的詳細理由。亞馬遜其後表示，已修復這項漏洞。