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國際
2023-12-19 15:15:00

iPhone電池保養｜蘋果前員工透露「充電勿充到100%」等6招大幅延長電池壽命秘訣(有片)

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iPhone電池保養｜蘋果前員工透露省電秘訣　「充電勿充到100%」大幅延長電池壽命

iPhone電池保養｜蘋果前員工透露省電秘訣　「充電勿充到100%」大幅延長電池壽命

iPhone使用一段時間後，電池就須進行更換，一次花費動輒上千元，有蘋果前員工在網路上分享了幾個小妙招，讓使用者可以延長電池的壽命，貼文一出後，獲得近千萬點閱率。

根據調查數據，美國人平均一天查看手機96次，也就是幾乎每十分鐘就看一次，長期使用手機除了傷害眼睛外，也會折損手機電池壽命，曾在蘋果Apple擔任銷售的前員工Tyler Morgan，在Tiktok上分享了幾個小妙招，讓手機電池可以延長壽命。

手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖）

蘋果前員工︰叉電勿過夜

首先Tyler Morgan提到，充電時不要將iPhone充到100％，或是直接插著電源充過夜，因為當手機不斷保持在充滿電的狀態時，會加速電池老化，因此最適當的方法，是充電到80％左右就停止。Tyler Morgan建議，使用者可以在iPhone上使用「最佳化電池充電」功能，並設定「80% 充電上限」，此外，還可以進入手機後台，關閉「背景APP重新整理」功能，或是關閉一些不會用到的應用程式定位服務，都可以減少手機後台運作。

如果還是擔心電池耗損太快呢？Tyler Morgan補充，使用者還可以根據個人習慣，關閉自動更新、調低螢幕亮度和關閉藍牙，不常使用語音搜尋功能的，甚至可以直接把Siri關閉，雖然少了這些功能，可能會降地手機能提供的便利性，但卻大幅減少了電池的消耗，也可以解決在iOS 17推出後，不少用戶抱怨耗電量大增的問題。

iPhone電池保養方法

  1. 最佳化電池充電+80% 充電上限
  2. 關閉「背景APP重新整理」功能+少用的應用程式定位
  3. 關閉自動更新
  4. 調低螢幕亮度
  5. 關閉藍牙
  6. 關閉Siri

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

@hitomidocameraroll Let me know how much longer your battery lasts if you do all these…cause I can’t be bothered to do it myself. #savebatterylife #iphone #apple #iphonebattery #battery #iphonehacks #tech #ios #settings ♬ Le Monde - From Talk to Me - Richard Carter
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