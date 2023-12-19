iPhone電池保養｜蘋果前員工透露「充電勿充到100%」等6招大幅延長電池壽命秘訣(有片)

iPhone使用一段時間後，電池就須進行更換，一次花費動輒上千元，有蘋果前員工在網路上分享了幾個小妙招，讓使用者可以延長電池的壽命，貼文一出後，獲得近千萬點閱率。

根據調查數據，美國人平均一天查看手機96次，也就是幾乎每十分鐘就看一次，長期使用手機除了傷害眼睛外，也會折損手機電池壽命，曾在蘋果Apple擔任銷售的前員工Tyler Morgan，在Tiktok上分享了幾個小妙招，讓手機電池可以延長壽命。