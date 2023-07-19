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2023-07-19 12:05:31

iPhone｜初代iPhone拍賣19萬美元成交 「身價」16年暴漲超過300倍

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喬布斯2007年在加州Macworld大會上展示初步iPhone。(資料圖片)

喬布斯2007年在加州Macworld大會上展示初步iPhone。(資料圖片)

蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)2007年承諾要「重新發明電話」，推出第一代iPhone，至今一部初代iPhone在拍賣會上以19372.8美元(148.6萬港元)成交，是16年前原價的300倍以上。

拍賣資料顯示，這款4GBiPhone最初售價為599美元(4,678港元)，仍在密封原裝中且狀況良好。LGC拍賣(LGC Auctions)描述，這款iPhone是「受歡迎的高檔收藏品」，而且「極為稀有」。拍賣共有28次出價競標，起標價為1萬美元(7.8萬港元)

iPhone｜另2部初代iPhone均高價成交

LGC拍賣在2月以63,356美元(49.4萬港元)售出另一部初代iPhoneWright拍賣行(Wright Auctions)則在3月以4320美元(31.4萬港元)售出初代iPhone

iPhone｜初代iPhone是「聖杯」

LCG拍賣將這款手機描述為iPhone收藏者中的「聖杯」，因為它極為稀少。螢幕表面或按鈕沒有損壞的初代iPhone並不常見。

拍賣網站表示，委託人是iPhone首次推出時，蘋果公司最初的工程團隊成員。

初代iPhone拍賣資料。(互聯網)

初代iPhone拍賣資料。(互聯網)

iPhone｜初代iPhone獲《時代》雜誌推崇

今年是蘋果時任行政總裁、已故喬布斯推出初代iPhone16周年。200719日，蘋果在加州三藩市舉行的Macworld大會上展示了iPhone，並表示「今天，蘋果將重新發明手機」。

iPhone迅速成為蘋果最成功的產品，並被《時代》評為2007年度發明。

由於總銷量滯後，4GB型號推出後不久即停產，而後蘋果又推出8GB型號。

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