iPhone｜初代iPhone拍賣19萬美元成交 「身價」16年暴漲超過300倍

喬布斯2007年在加州Macworld大會上展示初步iPhone。(資料圖片)

蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)2007年承諾要「重新發明電話」，推出第一代iPhone，至今一部初代iPhone在拍賣會上以19萬372.8美元(約148.6萬港元)成交，是16年前原價的300倍以上。

拍賣資料顯示，這款4GB的iPhone最初售價為599美元(約4,678港元)，仍在密封原裝中且狀況良好。LGC拍賣(LGC Auctions)描述，這款iPhone是「受歡迎的高檔收藏品」，而且「極為稀有」。拍賣共有28次出價競標，起標價為1萬美元(約7.8萬港元)。

iPhone｜另2部初代iPhone均高價成交

LGC拍賣在2月以6萬3,356美元(約49.4萬港元)售出另一部初代iPhone。Wright拍賣行(Wright Auctions)則在3月以4萬320美元(約31.4萬港元)售出初代iPhone。

iPhone｜初代iPhone是「聖杯」

LCG拍賣將這款手機描述為iPhone收藏者中的「聖杯」，因為它極為稀少。螢幕表面或按鈕沒有損壞的初代iPhone並不常見。

拍賣網站表示，委託人是iPhone首次推出時，蘋果公司最初的工程團隊成員。