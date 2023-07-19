iPhone｜初代iPhone拍賣19萬美元成交 「身價」16年暴漲超過300倍

蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)2007年承諾要「重新發明電話」，推出第一代iPhone，至今一部初代iPhone在拍賣會上以19萬372.8美元(約148.6萬港元)成交，是16年前原價的300倍以上。
拍賣資料顯示，這款4GB的iPhone最初售價為599美元(約4,678港元)，仍在密封原裝中且狀況良好。LGC拍賣(LGC Auctions)描述，這款iPhone是「受歡迎的高檔收藏品」，而且「極為稀有」。拍賣共有28次出價競標，起標價為1萬美元(約7.8萬港元)。
iPhone｜另2部初代iPhone均高價成交
LGC拍賣在2月以6萬3,356美元(約49.4萬港元)售出另一部初代iPhone。Wright拍賣行(Wright Auctions)則在3月以4萬320美元(約31.4萬港元)售出初代iPhone。
iPhone｜初代iPhone是「聖杯」
LCG拍賣將這款手機描述為iPhone收藏者中的「聖杯」，因為它極為稀少。螢幕表面或按鈕沒有損壞的初代iPhone並不常見。
拍賣網站表示，委託人是iPhone首次推出時，蘋果公司最初的工程團隊成員。
iPhone｜初代iPhone獲《時代》雜誌推崇
今年是蘋果時任行政總裁、已故喬布斯推出初代iPhone的16周年。2007年1月9日，蘋果在加州三藩市舉行的Macworld大會上展示了iPhone，並表示「今天，蘋果將重新發明手機」。
iPhone迅速成為蘋果最成功的產品，並被《時代》評為2007年度發明。
由於總銷量滯後，4GB型號推出後不久即停產，而後蘋果又推出8GB型號。