熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-12-15 08:37:00

iPhone 14又立功｜男女墮深谷手機無訊號　美警成功接報派直升機拯救(有片)

分享：

蘋果iPhone 14系列手機加入「車禍偵測功能」及「衛星SOS緊急服務」屢次成功為機主報警，詎料即使在手機無訊號的偏僻地點亦能成功報警。美國一對男女在一處偏遠地區，意外連人帶車墮落峽谷，就是憑iPhone 14的新功能，令他們獲得拯救，就連救援人員亦讚歎多得手機提供了準確經緯度位置，才令救援過程順利完成。

iPhone 14又立功，男女墮深谷手機無訊號，美警成功接報派直升機拯救。(Twitter)

iPhone 14又立功，男女墮深谷手機無訊號，美警成功接報派直升機拯救。(Twitter)

美國媒體「9to5mac」報道，美國加州一對約20歲男女駕車當時駛離洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路，駛到偏遠位置，但人生路不熟，途中出了意外，連人帶車墮落約91米深的峽谷。雖然車上男女順利從汽車中脫身，可惜身處位置沒有手機訊號，不過，iPhone 14的「車禍偵測功能」已在意外發生時啟動並記錄事件，因此他們啟動iPhone 14的「衛星SOS緊急服務」功能，系統隨即向蘋果公司的中繼中心發送緊急求救短信，中繼中心的員工隨後向洛杉磯縣治安部門發出求救救援隊憑著手機的準確經緯度，派出直升機成功找到了墜崖的男女，並將他們救起送醫，兩人並未遭受大的傷害，整個救援過程被錄像記錄下來。

至今6國支援iPhone14衛星通訊功能。(Apple)

至今6國支援iPhone14衛星通訊功能。(Apple)

至今6國支援iPhone14衛星通訊功能

iPhone14系列新增的「車禍偵測功能」及「衛星SOS緊急服務」兩大功能。iPhone 14內置多個傳感器，當車禍發生時通過調用多個傳感器進行檢測，它能檢測正面、側面、追尾甚至翻車。如用戶在10秒內沒有對屏幕提示信息做出任何回應，系統將自動通知緊急聯絡人和救護中心；用戶可以通過衛星通信功能發出求救信號，上傳自己的位置信息等，但不能通話。日前，Apple官方宣布，iPhone14系列支援的衛星通訊功能在法國、德國、愛爾蘭和英國4個國家正式上線，加上美國和加拿大，目前已有6個國家支援此服務。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受