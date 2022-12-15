iPhone 14又立功｜男女墮深谷手機無訊號　美警成功接報派直升機拯救(有片)

蘋果iPhone 14系列手機加入「車禍偵測功能」及「衛星SOS緊急服務」屢次成功為機主報警，詎料即使在手機無訊號的偏僻地點亦能成功報警。美國一對男女在一處偏遠地區，意外連人帶車墮落峽谷，就是憑iPhone 14的新功能，令他們獲得拯救，就連救援人員亦讚歎多得手機提供了準確經緯度位置，才令救援過程順利完成。





iPhone 14又立功，男女墮深谷手機無訊號，美警成功接報派直升機拯救。(Twitter)

美國媒體「9to5mac」報道，美國加州一對約20歲男女駕車當時駛離洛杉磯國家森林的洛杉磯森林公路，駛到偏遠位置，但人生路不熟，途中出了意外，連人帶車墮落約91米深的峽谷。雖然車上男女順利從汽車中脫身，可惜身處位置沒有手機訊號，不過，iPhone 14的「車禍偵測功能」已在意外發生時啟動並記錄事件，因此他們啟動iPhone 14的「衛星SOS緊急服務」功能，系統隨即向蘋果公司的中繼中心發送緊急求救短信，中繼中心的員工隨後向洛杉磯縣治安部門發出求救。救援隊憑著手機的準確經緯度，派出直升機成功找到了墜崖的男女，並將他們救起送醫，兩人並未遭受大的傷害，整個救援過程被錄像記錄下來。

至今 6 國支援 iPhone14 衛星通訊功能 iPhone14系列新增的「車禍偵測功能」及「衛星SOS緊急服務」兩大功能。iPhone 14內置多個傳感器，當車禍發生時通過調用多個傳感器進行檢測，它能檢測正面、側面、追尾甚至翻車。如用戶在10秒內沒有對屏幕提示信息做出任何回應，系統將自動通知緊急聯絡人和救護中心；用戶可以通過衛星通信功能發出求救信號，上傳自己的位置信息等，但不能通話。日前，Apple官方宣布，iPhone14系列支援的衛星通訊功能在法國、德國、愛爾蘭和英國4個國家正式上線，加上美國和加拿大，目前已有6個國家支援此服務。