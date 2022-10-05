iPhone 14可偵測車禍 美警接手機報案 到場驚見私家車撞樹釀6死

蘋果iPhone 14系列手機加入「車禍偵測功能」，用家一旦遇車禍，手機會自動致電報警。美國內布拉斯加州林肯(Lincoln)日前發生一宗嚴重車禍，其中一名乘客的iPhone 14手機便自動致電緊急部門發出警報，但遺憾的是，警方及消防到場後發現，私家車上共5男1女，5名男子已當場死亡，其餘一名女子情況危殆，送院後不治。當地警方形容，「這是林肯至今發生最嚴重的車禍」。
英國《每日郵報》報道，事發於周日(本月2日)凌晨2時15分左右，車上6人均為20多歲，屬朋友關係，警方指他們事發時正駕車返家，初步懷疑撞樹導致車禍，但肇事原因仍有待查明。報道指，該私家車載客量為5人，惟當時車上有6人。
警方表示，車禍沒有目擊者，事發後車上的人不是已死亡，就是喪失活動能力，是其中一名乘客的iPhone 14偵測到車禍發生，而乘客又沒反應，手機便自動致電911，警方及消防立即接報到場。警方呼籲目擊者提供線索。
iPhone 14是怎樣偵測車禍？
iPhone 14系列加入「偵測車禍」功能，能偵察到用家正遇上嚴重車禍，包括車身側面被撞、車身前後相撞以及翻車等，一旦用家失去意識或無法取得手機，手機便會自動聯絡緊急部門。
iPhone 14內置由雙核心加速儀及高動態範圍陀螺儀組成的感應器，該雙核心加速儀可偵測到高達256個G力(G-force，移動或改變切線，或加速與減速時所承受力道的單位)。這感應器結合之前iPhone型號的氣壓計(可偵測車廂裡氣壓轉變)、GPS全球定位系統(給車速轉變提供數據)以及錄音(可辨識嚴重車禍發出的巨響)等功能來進行偵測。
如果用家配戴Apple Watch，便會提升準確度，一旦偵測到發生了嚴重車禍，手機自動報案，緊急部門的報案介面便會在Apple Watch上顯示，讓用家更易聯絡到救援部門。