iPhone 14可偵測車禍 美警接手機報案 到場驚見私家車撞樹釀6死

蘋果iPhone 14系列手機加入「車禍偵測功能」，用家一旦遇車禍，手機會自動致電報警。美國內布拉斯加州林肯(Lincoln)日前發生一宗嚴重車禍，其中一名乘客的iPhone 14手機便自動致電緊急部門發出警報，但遺憾的是，警方及消防到場後發現，私家車上共5男1女，5名男子已當場死亡，其餘一名女子情況危殆，送院後不治。當地警方形容，「這是林肯至今發生最嚴重的車禍」。

英國《每日郵報》報道，事發於周日(本月2日)凌晨2時15分左右，車上6人均為20多歲，屬朋友關係，警方指他們事發時正駕車返家，初步懷疑撞樹導致車禍，但肇事原因仍有待查明。報道指，該私家車載客量為5人，惟當時車上有6人。

警方表示，車禍沒有目擊者，事發後車上的人不是已死亡，就是喪失活動能力，是其中一名乘客的iPhone 14偵測到車禍發生，而乘客又沒反應，手機便自動致電911，警方及消防立即接報到場。警方呼籲目擊者提供線索。