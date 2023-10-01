iPhone 15被批機身熱到辣手　蘋果認iOS 17存漏洞：IG和Uber App可致過熱

蘋果30日表示，技術人員已經發現iOS系統中存在的錯誤，會導致後台活動增加，除此之外，包括賽車遊戲《狂野飆車9：競速傳奇》（Asphalt 9）、Instagram及Uber等幾款第三方APP，更新後也導致系統過載發燙。

蘋果推出iPhone 15後，不少用戶抱怨使用沒多久，機身就會發燙，像是拿了一個「手持暖包」，熱到辣手，針對此問題，蘋果證實iOS17確實存在漏洞，導致手機溫度過熱。

設定或恢復設定後頭幾天更熱

蘋果30日表示，技術人員已經發現iOS系統中存在的錯誤，會導致後台活動增加，除此之外，包括賽車遊戲《狂野飆車9：競速傳奇》（Asphalt 9）、Instagram及Uber等幾款第三方APP，更新後也導致系統過載發燙。

而由於後台活動增加，在設定或恢復設定後的頭幾天，使用者可能會感覺手機更熱。