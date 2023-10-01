iPhone 15被批機身熱到辣手　蘋果認iOS 17存漏洞：IG和Uber App可致過熱

蘋果推出iPhone 15後，不少用戶抱怨使用沒多久，機身就會發燙，像是拿了一個「手持暖包」，熱到辣手，針對此問題，蘋果證實iOS17確實存在漏洞，導致手機溫度過熱。
設定或恢復設定後頭幾天更熱
蘋果30日表示，技術人員已經發現iOS系統中存在的錯誤，會導致後台活動增加，除此之外，包括賽車遊戲《狂野飆車9：競速傳奇》（Asphalt 9）、Instagram及Uber等幾款第三方APP，更新後也導致系統過載發燙。
而由於後台活動增加，在設定或恢復設定後的頭幾天，使用者可能會感覺手機更熱。
指鈦金屬更有助於散熱
蘋果回應，iPhone發燙的問題不會傷害到手機本身的運作效能，為了解決過熱問題，蘋果公司正在和應用程式開發人員合作，除了進行修復程式外，接下來也會推出更新版iOS17，來修復系統漏洞。
iOS17更新版推出後，不會影響手機的效能，而針對有用戶質疑，是不是因為iPhone15採用了有別於以往的鈦金屬外殼，才會導致過熱的情形變嚴重，蘋果公司則強調，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max使用的鈦金屬，比起以往的不鏽鋼材質更有助於散熱，過熱的問題無關資安風險，且不影響手機長期效能。
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