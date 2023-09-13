iPhone 15｜口裡說不？iPhone 15 VS 華為 Mate 60 Pro 內地人揀邊部？

蘋果iPhone 15發布後，一如過去的iPhone新機，在內地引發討論，周三微博有關iPhone 15的討論有多達24.7億次瀏覽、逾80萬則留言及讚好等。不少人讚賞iPhone 15 Pro採用業界首款3納米晶片A17 Pro，而內地龐大的手游玩家群，亦對蘋果聲稱該手機可以玩如《Resident Evil 4 Remake》等畫質接近遊戲機的遊戲而感到雀躍，亦有人讚新機配色漂亮而且重量減輕。

iPhone 15 VS 華為Mate 60投票

不過亦有人認為不應選購美國手機，而應支持國貨，並指華為Mate 60 Pro亦有強項，支援衛星通話及發訊息，反觀iPhone 15只可以發緊急求救訊息。有評論甚至聲言「iPhone 15缺乏創新，配置國產機早玩爛了」，並點名入門級的15及15 Plus「依然是60Hz低刷」，又指iPhone 15頂配版在快充、電池量及內存方面「完敗」於Mate 60頂配版。內地新浪網調查顯示，若要從iPhone 15及Mate 60二選一，有多達6.1萬人選擇Mate 60，選擇iPhone 15者只有2.4萬人。

內地手機市場跟全球市場一樣正陷於低潮，加上內地經濟的放緩，加上蘋果在內地的第三方零售商，月前推出了iPhone 14 Pro的罕見折扣，最高達10%，搶走新機的部分潛在買家，加上華為的Mate 60 Pro火紅，以及在愛國情緒下，iPhone 15在內地的銷售預料不會輕鬆。