iPhone 15｜料採用Type-C 屈服於歐盟法規 傳多色選擇 兩個版本將加價

歐盟規定所有在當地出售的手機，須於明年12月前全面採用Type-C充電，讓消費者節省每年約2.5億歐元(約21億港元)的不必要充電器開支，同時亦減少1.1萬噸廢物。BBC指，目前雖未知蘋果在全球銷售的產品會否全面改用Type-C，但礙於成本考慮，相信蘋果專為歐洲市場推出Type-C版本產品、其餘地區沿用Lightning的機會不大。目前不少蘋果新產品已使用Type-C，包括最新型號的iPad。

iPhone 15｜傳Pro及Pro Max版較上一代貴

售價方面，有傳iPhone 15及iPhone 15 Plus售價將與上一代型號相若，但iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max則會比之前貴。另有傳iPhone 15各版本將有多種顏色選擇，其中iPhone 15傳有粉紅、粉黃、粉藍、粉綠及黑色等，iPhone 15 Pro及Pro Max則傳有紅、金、黑及銀色等。