iPhone 15｜果粉迫爆杜拜購物中心致踩踏受傷　遊客專程飛一趟入新貨（有片）

蘋果推出了最新款手機iPhone 15後，在杜拜的購物中心，23日湧入了大量群眾，爭相購買iPhone 15，現場陷入一陣混亂，還有人因為推擠踩踏受傷。
保安人員抵擋不住海量人潮
想購買iPhone的民眾，可以透過線上官網進行訂購，不過有許多忠實果粉不想等待產品寄送的時間，就會直接到門市排隊購買，想要搶先拿到最新的手機。
據印度傳媒報道，有民眾拍下畫面，可以看到在阿聯酋杜拜購物中心的蘋果門市外，聚集了好幾百人，大家爭先恐後地互相推擠，雖然現場有多名保安人員在維持秩序，但還是抵擋不住海量人潮，人們不斷地叫嚷，一窩蜂衝上電扶梯。
拍攝影片的民眾表示「看到這樣的場景，我突然覺得去年搶購的畫面好像一場笑話」，「大家聚集在商場一樓，準備在購物中心開始營業時衝進蘋果門市」。
比印度定價便宜一大截
來搶購的除了當地民眾外，還有不少是觀光客，因為iPhone 15在杜拜的定價，iPhone 15 Pro與Pro Max的定別落在97,069盧比（約9135港元）和115,133盧比（約10,834港元），相較於附近國家印度的定價134,900盧比（約12,695港元）和159,900盧比（約15,047港元），定價便宜一大截，因此也有人願意專程飛一趟杜拜，只為了買到價格較低的iPhone 15。
這次iPhone 15系列最大的改變就是採用USB-C充電孔，再搭配4800萬畫素的主鏡頭，iPhone 15 Pro Max還有5倍光學鏡，以及側邊靜音鍵改為「按鈕式」，iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，讓喜愛玩手的使用者，可以體驗更流暢運作。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章