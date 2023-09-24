iPhone 15｜果粉迫爆杜拜購物中心致踩踏受傷　遊客專程飛一趟入新貨（有片）

想購買iPhone的民眾，可以透過線上官網進行訂購，不過有許多忠實果粉不想等待產品寄送的時間，就會直接到門市排隊購買，想要搶先拿到最新的手機。

蘋果推出了最新款手機iPhone 15後，在杜拜的購物中心，23日湧入了大量群眾，爭相購買iPhone 15，現場陷入一陣混亂，還有人因為推擠踩踏受傷。

保安人員抵擋不住海量人潮

想購買iPhone的民眾，可以透過線上官網進行訂購，不過有許多忠實果粉不想等待產品寄送的時間，就會直接到門市排隊購買，想要搶先拿到最新的手機。

據印度傳媒報道，有民眾拍下畫面，可以看到在阿聯酋杜拜購物中心的蘋果門市外，聚集了好幾百人，大家爭先恐後地互相推擠，雖然現場有多名保安人員在維持秩序，但還是抵擋不住海量人潮，人們不斷地叫嚷，一窩蜂衝上電扶梯。

拍攝影片的民眾表示「看到這樣的場景，我突然覺得去年搶購的畫面好像一場笑話」，「大家聚集在商場一樓，準備在購物中心開始營業時衝進蘋果門市」。