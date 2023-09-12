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2023-09-12 13:08:46

iPhone 15｜Apple蘋果發布會凌晨舉行　一文整理iPhone15價錢、顏色、規格傳聞

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iPhone 15｜Apple蘋果發布會凌晨舉行，一文整理iPhone 15價錢、顏色、規格傳聞。(資料圖片)

iPhone 15｜Apple蘋果公司終於公布最新iPhone消息了！Apple即將在香港時間周三(13日)凌晨1點舉行以「Wonderlust」為主題的年內最大發布會，屆時預計推出會4款iPhone 15新機，包含「iPhone 15」、「iPhone 15 Plus」、「iPhone 15 Pro」以及「Phone 15 Pro Max」。市場消息近日亦流出多項傳聞，包括上市日期、價錢、顏色及規格等。《am730》現將為讀者整理一系列最新iPhone 15相關傳聞。

iPhone 15｜Apple蘋果發布會凌晨舉行，一文整理iPhone 15價錢、顏色、規格傳聞。(資料圖片)

iPhone 15｜iPhone 15 發布日期

Apple蘋果公司是次發布會，將以「Wonderlust」（好奇上心頭）為主題，將於香港時間9月13日凌晨舉行，從邀請卡上的圖案分析，市場認為，今次將針對iPhone 15的發布，甚至有傳將有新一代「隱藏機型」發布。

iPhone 15｜傳聞新系列機型一覽

據悉，iPhone 15系列將有以下4款機型發布：

  • 6.1吋屏幕的iPhone 15
  • 6.7吋屏幕的iPhone 15 Plus

iPhone 15 亦高階機號發布，型號如下：

  • 6.1吋 iPhone 15 Pro
  • 6.7吋屏幕的iPhone 15Pro Max（有傳改名為iPhone 15 Ultra）

iPhone 15｜網傳聞新系列機型圖片：

iPhone 15｜傳聞新系列價錢一覽

有市場人士按照現時iPhone 14價格推算，iPhone 15系列將加價，各型號系列價格估算如下（折合港元計算）：

  • iPhone 15 （128GB $6,899／256GB $7,699／512GB $9,399）
  • iPhone 15 Plus （128GB $7,699／256GB $8,499／512GB $10,199）
  • iPhone 15 Pro（128GB $8,700／256GB $9,400／512GB $11,000）
  • iPhone 15 Pro Max（128GB $9,400／256GB $10,200／512GB $11,800）

至於據業內人士消息，iPhone 15 Pro Max或推出全新的「2TB存儲版本」，價格定在2,099美元（折合約16,500港元），並將成為史上最高價格的iPhone。

iPhone 15｜傳聞新系列顏色一覽

據外媒「9To5Mac」消息指，高階機型iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max 將加入酒紅色機身，傳聞新色較 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺，而在鈦金屬邊框下，新顏色明顯有別於（PRODUCT）RED，更是偏深暗紅色。高階機型傳聞顏色：

  • 太空黑
  • 藍色
  • 銀色
  • 全新Titan Gray（鈦金灰）
  • 全新酒紅色

一般機型iPhone 15和iPhone 15 Plus 的配色，將由鮮明轉為淡色系：

  • 粉藍
  • 粉紅
  • 粉綠色
  • 粉黃
  • 黑色

iPhone 15｜網傳聞新系列顏色圖片：

iPhone 15｜傳Pro型號改邊框採潛望鏡式zoom鏡

有傳聞指，iPhone 15  Pro 系列將放棄不鏽鋼，改用鈦金屬材質，而且邊框上將會有磨沙紋防滑手，亦比過往不鏽鋼更輕。據外國消息網Tech_Reve預測，iPhone15若改用鈦金屬後，iPhone 15 Pro 的重量為191g；iPhone 15 Pro Max 則是221g。

同時，網傳 iPhone 15 將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS，具8K錄影跟120fps拍片能力，感光能力、照片細膩度都有升級；iPhone 15 Pro Max 更是 iPhone 系列首次搭載潛望式遠攝鏡頭的機種，zoom能力加強。

iPhone 15｜傳Lightning改為USB-Type C

由於 iPhone 15 因應歐盟國內要求，為配合政策，原有Lightning充電將改成USB Type C，並會按照iPhone 15 的機身顏色加送相應顏色的編織布面充電線。亦有傳必須用指定充電線才做到最高充電及傳輸速度。

iPhone 15｜網傳相關圖片一覽：

iPhone 15｜傳改全新A17核心處理器

國外媒體傳聞指， iPhone 15 Pro / Pro Max 將改用A17處理器，代工採用台積電的新一代 「3nm」工藝，亦因為有傳這為最新技術，故使今年新iPhone會全線加價。

iPhone 15｜傳新系列首次取消靜音及音量鍵

自初代iPhone起，便有的Mute靜音鍵「啪掣」，據悉僅在iPhone 15 及 15 Plus 的機款中得以保留；進階機種 iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max 兩款機型將會取消，並改為一個「可自定功能」的「動作按鈕 」（action button）。

iPhone 15｜傳「M字額瀏海」或消失

根據有保護貼廠流出消息指，iPhone 15系列，包括入門機在內均都取消「M字額瀏海」，全線改用14代只有Pro機獨享的「Dynamic Island」（動態島）設計。

iPhone 15｜傳聞開賣日期

據消息指，因應蘋果發布會將於香港時間9月13日凌晨 1 點舉行，故預料預購日將會是9月15日，開賣日將於9月22日。不過，有傳因Sony供應鏡頭的零件數量不足， iPhone 15 Pro Max 出貨進度或會延遲。

iPhone 15｜常見問題

iPhone 15｜傳聞中iPhone 15有甚麼特別之處？

據國外媒體傳聞指， iPhone 15 Pro / Pro Max 將改用A17 處理器，代工採用台積電的新一代 「3nm」工藝，亦因為有傳......查閱更多

iPhone 15｜傳聞中新系列iPhone的價錢是？

有市場人士按照現時iPhone 14價格推算，iPhone 15系列將加價，各型號系列價格估算，其中iPhone 15 的128GB價錢為6,899港元、256GB價錢為......查閱更多

iPhone 15｜傳聞iPhone 15的顏色有甚麼？

據外媒消息指，高階機型iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max ，將加入酒紅色機身，更有全新的......查閱更多

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