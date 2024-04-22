iPhone 16最新爆料！鏡頭改「垂直排列」　性能電池等多項升級一次看

據市場傳聞及歷年趨勢，蘋果可能在9月推出iPhone 16新機。國外科技網站《MacRumors》整理了一系列爆料，而外觀上最明顯的變化是標準機型2顆相機後置鏡頭將改為「垂直排列」。

同時將取消靜音開關按鍵，改用iPhone 15 Pro機型上的操作按鍵，在iPhone 16系列中全系列應用，導入全新拍照按鍵。除了新的垂直排列鏡頭與拍攝按鍵外，iPhone16機型的整體設計與iPhone 15機型相同，機身形狀或尺寸沒有顯著變化。

iPhone 16兩款定位較低的標準機型將保持與iPhone 15機型相同的尺寸。其中最明顯的變化，在於後置對角鏡頭改用全新「垂直排列」，方便空間影像錄製，支援Vision Pro空間影片拍攝。

蘋果預計將iPhone 16 Pro的尺寸增加至6.3英寸，iPhone 16 Pro Max的尺寸增至6.9英寸，不過尺寸調整將僅限於Pro機型。

性能

蘋果晶片陣容洩漏的技術資訊表明，所有iPhone 16機型都將搭載新一代A18晶片。不過，蘋果很可能會採取差異化策略，為標準機型配備A18晶片，為Pro機型配備A18 Pro晶片。且全機型將採用新的散熱設計。

記憶體方面，iPhone 16全系列都將配置8GB記憶體。標準機型將可支援Wi-Fi 6E；Pro 機型可能會採用新一代WiFi 7技術。

支援AI功能

據傳蘋果預計在iOS 18中推出更智慧的新版Siri，而某些更尖端的生成式AI功能可能僅限適用於iPhone 16機型。同時，新機型還將配備全新升級麥克風的降噪功能，以及防水性能。

充電

續航力部分將採用普遍用於電動車和醫療設備的「堆疊式電池技術」，可帶來更高容量和更長使用壽命。iPhone 16的電池容量將為3561mAh，比前一代增加了6%。在電池續航力方面，大多數iPhone 16機型都會小幅增加。充電部分，有望支援最高40W的有線充電，以及20W的MagSafe無線充電。

不過，《MacRumors》也強調，由於距離預期發布時間發布還有數個月，蘋果仍有足夠的時間來修改iPhone 16的設計。

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