iPhone SOS功能惹混亂　日本長野縣頻收滑雪場誤報

蘋果最新的iPhone14手機，內置的自動緊急求助功能，雖然有多次成功拯救遇難者的案例，但對於有多個滑雪場的長野縣，卻成為了誤報緊急電話的源頭。當地的傳媒指，自去年9月起至本月就有276宗有關的誤報。

日本長野縣傳媒報道，縣內共13間的消防局，在近期接收不少來自iPhone以及Apple Watch的誤報，而多數都是來自滑雪場，原因是有人在滑雪場跌倒而觸動有關的系統通報。當中7間消防局及縣消防本部自去年9月至本月的10日為止，共收到276宗誤報。

由於iPhone以及Apple Watch的系統，在探測到用戶可能遇上碰撞意外，就會發出警告，在20秒沒有反應就會自動撥打緊急電話。雖然有關系統能在危急時拯救用戶的性命，不過一些的誤報就成為了緊急服務的負擔。

消防：應回話表示誤報

其中一個消防局表示，當地在去年12月中至本月10日為止，已有95宗的誤報，都是來自轄區的滑雪場，消防部門在聯絡滑雪場的負責人時，才知道通報原因是用戶在滑雪或玩滑雪板時跌倒。

消防部門就表示，有部份的求救電話是來自海外的號碼，部門沒辦法再打電話與他們聯絡。他們表示，如果遇到這種狀況，用戶應該在電話上表示是手機的誤報，而不是不回話或是直接斷線，因為這將增加緊急服務的工作去再追查是否出現意外。