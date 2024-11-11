Jamie Oliver出書被炎上！Billy and the Epic Escape描述「澳洲原住民女孩被綁架」惹議火速下架

英國名廚Jamie Oliver出版一本描述澳洲原住民女孩被綁架的故事書《 Billy and the Epic Escape》，惹惱澳洲原住民，遭抨擊為「抹殺、輕視澳洲原住民，並造成刻板印象」，由於事件不斷延燒，Jamie Oliver緊急宣布該兒童書下架。

Jamie Oliver誠心道歉 承認沒有咨詢原住民組織

英國《衛報》（The Guardian）11月8日報道，Jamie Oliver這本名為《 Billy and the Epic Escape》的兒童書，敘述一群朋友在夏季冒險時，遇到一名在寄養家庭的澳洲原住民女孩被綁架的虛構故事。這本書引發一群澳洲原住民作家的憤怒，其中澳洲原住民教育機構「國家原住民和托勒斯海峽島民教育公司」（NATSIEC）呼籲，下架這本書。

該機構認為，《 Billy and the Epic Escape》不尊重澳洲原住民，並「造成澳洲原住民及其經歷遭到抹殺、輕視，且形成刻板印象。」這起事件發生後，Jamie Oliver表示對於冒犯到原住民，他非常「震驚」，並且誠心道歉，「我從沒有想要去曲解這個令人傷痛的問題。我跟出版商共同決定，要停售這本書。」但他坦言，出書前並沒有咨詢任何原住民組織、社區或個人。