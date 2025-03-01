Jin@BTS遭日本粉絲強吻　國際刑警助南韓鎖定涉事女子

南韓天團BTS防彈少年團的成員Jin去年在退伍後的一場公開活動上，遭一名日本女粉絲當眾騷擾強吻，此舉惹怒了BTS的廣大粉絲，有人對她提出刑事訴訟，南韓警方已要求她到案說明。
長達3小時的「擁抱馬拉松」
事件發生在2024年6月，當時Jin在退伍後的隔天舉辦了粉絲見面會，有3,000名粉絲前去支持偶像，其中1,000名幸運粉絲還可以上台和Jin抱抱。
在長達3小時的「擁抱馬拉松」中，獲得擁抱機會的粉絲們排隊逐一上台，其中一名50多歲的日本女粉絲竟然藉着這個機會，不但抱了Jin，還偷襲強吻，而Jin則是快速將臉別了過去。由當時的影片可以看到，被偷襲的當下Jin露出相當不舒服的表情。
「皮膚非常柔軟」
事後該名女粉絲還在自己的社交帳號上發文炫耀，稱自己親到了Jin的脖子，還說Jin的「皮膚非常柔軟」。
這一吻激怒了其他BTS粉絲，有人因此對她提起刑事訴訟，導致南韓警方展開調查，由於疑犯可能是日本人，於是南韓警方向國際刑警組織提出國際合作調查請求，經過約7個月的時間，才在日本方面的協助下確認了該名女子的身分，並已要求她出面接受有關公共場所性騷擾指控的訊問。
據悉Jin可能會以受害者身分被傳召協助調查，目前BTS的經紀公司HYBE尚未對此發表評論。
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