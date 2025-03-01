熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-01 09:45:20

Jin@BTS遭日本粉絲強吻　國際刑警助南韓鎖定涉事女子

分享：

Jin@BTS遭日本粉絲強吻

adblk5

南韓天團BTS防彈少年團的成員Jin去年在退伍後的一場公開活動上，遭一名日本女粉絲當眾騷擾強吻，此舉惹怒了BTS的廣大粉絲，有人對她提出刑事訴訟，南韓警方已要求她到案說明。

長達3小時的「擁抱馬拉松」

事件發生在2024年6月，當時Jin在退伍後的隔天舉辦了粉絲見面會，有3,000名粉絲前去支持偶像，其中1,000名幸運粉絲還可以上台和Jin抱抱。

在長達3小時的「擁抱馬拉松」中，獲得擁抱機會的粉絲們排隊逐一上台，其中一名50多歲的日本女粉絲竟然藉着這個機會，不但抱了Jin，還偷襲強吻，而Jin則是快速將臉別了過去。由當時的影片可以看到，被偷襲的當下Jin露出相當不舒服的表情。

「皮膚非常柔軟」

事後該名女粉絲還在自己的社交帳號上發文炫耀，稱自己親到了Jin的脖子，還說Jin的「皮膚非常柔軟」。

這一吻激怒了其他BTS粉絲，有人因此對她提起刑事訴訟，導致南韓警方展開調查，由於疑犯可能是日本人，於是南韓警方向國際刑警組織提出國際合作調查請求，經過約7個月的時間，才在日本方面的協助下確認了該名女子的身分，並已要求她出面接受有關公共場所性騷擾指控的訊問。

據悉Jin可能會以受害者身分被傳召協助調查，目前BTS的經紀公司HYBE尚未對此發表評論。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能