Jin@BTS遭日本粉絲強吻　國際刑警助南韓鎖定涉事女子

南韓天團BTS防彈少年團的成員Jin去年在退伍後的一場公開活動上，遭一名日本女粉絲當眾騷擾強吻，此舉惹怒了BTS的廣大粉絲，有人對她提出刑事訴訟，南韓警方已要求她到案說明。

長達3小時的「擁抱馬拉松」

事件發生在2024年6月，當時Jin在退伍後的隔天舉辦了粉絲見面會，有3,000名粉絲前去支持偶像，其中1,000名幸運粉絲還可以上台和Jin抱抱。

在長達3小時的「擁抱馬拉松」中，獲得擁抱機會的粉絲們排隊逐一上台，其中一名50多歲的日本女粉絲竟然藉着這個機會，不但抱了Jin，還偷襲強吻，而Jin則是快速將臉別了過去。由當時的影片可以看到，被偷襲的當下Jin露出相當不舒服的表情。