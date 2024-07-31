JK羅琳公開質疑奧運選手性別再掀舌戰爭議 包括「中華台北隊」林郁婷

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳過去因爭議言論被外界批評歧視跨性別。近來巴黎奧運如火如荼舉行中，她在X上轉發外媒《衛報》報導，公開質疑包括中華台北隊林郁婷等選手的跨性別身份。

JK羅琳（J.K. Rowling）曾在2020年聲稱「有月經的人才是女人」，由此備受外界批評「歧視跨性別」，《哈利波特》主演群除「榮恩」﻿魯柏葛林特（Rupert Grint）以外的人均紛紛表示與其切割和譴責。