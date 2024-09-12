Jon Bon Jovi 拍MV竟遇女子想不開尋短　搖滾天王苦勸成功阻止

美國田納西州納許維爾當地時間11日晚間，搖滾樂園邦喬飛正在約翰席根塔勒人行橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）上拍攝MV。納許維爾大都會警察局表示，當時在他們附近有一名女子越過欄桿站在橋邊，試圖尋短。

天王熱心助人！美國傳奇搖滾天團邦喬飛的主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi），日前在拍攝MV時，發現一名女子在橋上試圖輕生，他幫忙勸說成功阻止女子尋短，而當時的過程曝光後也為他贏得許多讚賞。

瓊邦喬飛發現後，立刻伸出援手。由一段警方發佈的監視器畫面中可以看到，瓊邦喬飛慢慢走近該名女子並與之交談，大約一分鐘後，瓊邦喬飛和另一人協助女子爬回橋面上，隨後他還給了她一個擁抱。

美國田納西州納許維爾當地時間11日晚間，搖滾樂園邦喬飛正在約翰席根塔勒人行橋（John Seigenthaler Pedestrian Bridge）上拍攝MV。納許維爾大都會警察局表示，當時在他們附近有一名女子越過欄桿站在橋邊，試圖尋短。

警方發言人證實，該名女子已被送醫接受精神治療。

納許維爾警方讚揚瓊邦喬飛和他的團隊幫助了這名婦女。納什維爾警察局長約翰·德雷克在一份聲明中說：「我們所有人都需要幫助確保彼此的安全。」

事實上，今年已62歲的瓊邦喬飛一直以來都相當熱心公益。他成立的「瓊邦喬飛心靈基金會」（JBJ Soul Foundation）專門協助弱勢族群，包括街友和清寒家庭等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章