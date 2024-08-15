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國際
2024-08-15 11:05:17

JR九州瞞報跨境客船破裂入水　照載逾5萬乘客3個月

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日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。(網上圖片)

日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。(網上圖片)

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日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。「皇后甲蟲號」周二(13日)起無限期停航，船公司社長已被解僱，國土交通省認為屬攸關安全保障的重大問題，正徹查事件。

日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。(網上圖片) 日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。(網上圖片) 日本JR九州高速船公司一艘來往福岡與南韓釜山的高速客船「皇后甲蟲號」被揭發瞞報船身破裂及入水，期間仍如常載客逾3個月。(網上圖片) 母公司JR九州旅客鐵道的常務執行董事松下琢磨(右)鞠躬致歉(網上圖片)

「皇后甲蟲號」搭載502人，排水量2,582噸，是往來福岡縣博多港與南韓釜山港間的高速船，單程航行距離約200公里，航行時間約3小時40分鐘，每天航行來回一班。

國土交通省上周二(8月6日)突擊檢查時，發現公司早在今年2月已得悉船體有裂紋及入水，但沒按規定檢修及上報國土交通省，又擅自移動用於偵測入水的警報感應器，使其失去功能，及修改船身入水的數據資料，透過不斷抽水維持載客航行，最終因入水情況惡化被逼維修，才在5月30日扮作首次發現問題上報母公司及國土交通省。瞞報的這3個多月內，「皇后甲蟲號」載過約5.5萬人來往博多港與釜山港，完成修復後7月恢復航行。

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母公司更換涉事管理層

母公司JR九州旅客鐵道的常務執行董事松下琢磨周三鞠躬致歉，他表示已解除JR九州高速船公司社長田中涉的職務及更換管理層，又指隱瞞「皇后甲蟲號」入水是田中涉的決定，強調母公司上周三才知道內情，承諾會致力提高安全意識。
 

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