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國際
2023-09-20 04:30:27
日報

JR東京站外地盤重15噸工字鐵突墮下 兩死三傷

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日本JR東京站外一幢興建中的51層高樓地盤，昨發生嚴重意外。一條30米長、重15噸的工字鐵突然掉下，導致多名工人墮樓。慘劇造成最少2人死亡、3人受傷，當中1人昏迷。

出事地盤距離JR東京站的八重洲出口約100米。事發在早上9時20分，該條重約15噸工字鐵在地盤吊起時，突然從7樓跌落3樓，4名在7樓工作的工人隨工字鐵墮下，其中分別33及43歲的兩人，送院後證實死亡；另一名在3樓工作的工人被波及。受傷3人包括兩名二十多歲工人，送院時清醒，但一名四十多歲工人重傷昏迷。警方正調查意外原因，涉事公司稱仍在了解情況。

目擊者︰以為地震

日媒指，出事地盤在2021年動工，原定2025年建成樓高51層辦公室及商業大樓，地底則有4層，大樓內將興建大型巴士總站，計劃成為通往東京的新門戶，強化東京站前的交通。

有地盤工人憶述，事發時感到搖晃了一下，然後聽到巨響，之後看到地盤一片凌亂，並驚見有工人倒下。一名在鄰近酒店工作的男子則說聽到一下如雷的聲音，感覺像地震一樣，望向地盤看到工人非常緊張，情況混亂，不久見到一名約40至50歲的工人血流披臉。有在附近工作的餐廳職員說︰「聽到以前從未聽過的巨響……是金屬墮下的聲音」，隨即心想是否發生意外，之後就傳出救護車鳴笛聲。

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