JR東海道線列車撞電柱傷3人　鐵路公司今道歉

日本JR列車在上周末（5日）發生意外事故，一輛東海道線列車，在接載一班觀看完熱海煙花大會的旅客返回東京期間，車頭撞到了一條電纜柱，造成3名乘客受傷以及9人不適送院，路線亦因此停駛10個小時，JR東日本今日（7日）就事件道歉。

▼車廂意外後狀況▼

在上周末，位於神奈川的熱海進行了今夏首場的煙花大會，JR東日本原本安排了列車準備接載觀看完煙花的遊客回程，不過在駛至大船站的時間，列車撞上了一條電纜柱，並且造成車廂的破壞，當中有3人受傷，另外有9名乘客因為車廂停電及空調系統停止而感到不適。JR東日本今日召開記者會，為有關的意外道歉。

公司表示，有關的電纜柱在8月2日進行例行檢查時沒有發現異常，故目前仍在調查電纜柱突然傾側的原因，並向專家尋找意見。在意外後，東京至熱海的東海道線列車停駛10小時，至少有15萬人受到影響。