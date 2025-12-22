Kakao再收炸彈恐嚇　疑犯冒認南韓總統「李在明」

南韓知名網路科技公司「Kakao」上週曾遭遇炸彈威脅。豈料，客服中心昨（12月21）日再度收到炸彈威脅，犯案者甚至冒用南韓總統李在明的名義發文。警方追查發現，該帳號的網路位址來自意大利，研判嫌犯使用了虛擬私人網路（VPN）。
疑使用VPN隱藏位置
《韓聯社》報道，警方指出，當地時間昨日晚間9時51分，Kakao客服中心留言板出現了「已在Kakao板橋（Pangyo）總部安裝高性能炸彈」的恐嚇文。發文者自稱是總統李在明，並警告爆裂物將在今（12月22日）日引爆。Kakao方面直到今早才發現這則留言並向警方報案。
警方綜合各種情況判斷，認為這很可能為「虛假情報」，決定不派遣特警隊對建築物進行搜索，改部署警員及機動巡邏隊在該公司周邊加強巡邏。
Kakao已增派保安人員，並依警方建議提升內部防護。警方相關人士稱，「今次事件經評估為低風險等級（第二級低危險），因此僅以據點巡邏強化及自主加強防護措施結束處理」。
自本月15日起，南韓多間大企業接連遭遇炸彈威脅。首起案件發生在Kakao客服中心留言板，有人聲稱在板橋總部設置自製爆裂物。12月17日與18日又陸續出現類似恐嚇訊息。受威脅企業隨後還擴增至Naver、KT、三星等，目前案件正由京畿道盆唐警察署偵查。
