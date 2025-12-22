Kakao再收炸彈恐嚇　疑犯冒認南韓總統「李在明」

南韓知名網路科技公司「Kakao」上週曾遭遇炸彈威脅。豈料，客服中心昨（12月21）日再度收到炸彈威脅，犯案者甚至冒用南韓總統李在明的名義發文。警方追查發現，該帳號的網路位址來自意大利，研判嫌犯使用了虛擬私人網路（VPN）。

疑使用VPN隱藏位置

《韓聯社》報道，警方指出，當地時間昨日晚間9時51分，Kakao客服中心留言板出現了「已在Kakao板橋（Pangyo）總部安裝高性能炸彈」的恐嚇文。發文者自稱是總統李在明，並警告爆裂物將在今（12月22日）日引爆。Kakao方面直到今早才發現這則留言並向警方報案。