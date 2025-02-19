KFC仲叫KFC？ 肯德基總部撤出肯塔基遷得州

美式炸雞連鎖快餐店肯德基全稱是Kentucky Fried Chicken，即肯塔基州炸雞。惟其母公司百勝集團（Yum Brands）周二宣布，把肯德基的美國總部撤出發源地肯塔基州（Kentucky）的路易斯維爾，搬到得州普萊諾，大約100名員工需要在未來六個月轉移到新總部，會向他們提供支持。肯塔基州州長貝希爾對百勝集團的決定表示失望，特別是因為該品牌誕生在這裡並且是肯塔基州的代名詞，「相信肯德基的創辦人亦都一樣」。

此次搬遷是百勝集團更大規模計劃一環，擬建立兩個企業總部，一個位於得州普萊諾，另一個位於加州爾灣。目前，肯德基和必勝客的全球團隊已經位於普萊諾，而Taco Bell與漢堡品牌Habit Burger Grill則設於爾灣。

搬到「商業友好州」得州普萊諾

近年受得州較低稅率和經營友善政策吸引，很多企業都把公司搬到當地。百勝集團行政總裁說，搬遷總部是為了實現可持續發展，但百勝並沒有完全放棄肯塔基州，該公司和肯德基基金會計劃繼續在路易斯維爾保留公司辦公室。此外，肯德基仍計劃在其故鄉建造一家新的旗艦餐廳。

肯德基在肯塔基州的歷史可以追溯到20世紀30年代，當時創辦人山德士上校在一個油站的房間開設第一間餐廳，出售炸雞，至今在全球各地共有超過3萬間分店。