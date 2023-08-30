KK園區｜聯合國首份全面調查報告：緬甸柬埔寨22萬人被逼參與電騙

去年爆出港台居民被騙去柬埔寨和緬甸KK園區，強迫為犯罪集團從事電騙犯罪活動、遭禁錮毒打等，引起社會關注。聯合國人權事務高級專員辦事處就事件展開全面調查，並於周二發表首份報告，指根據「可靠消息」估計，在緬甸最少12萬人被逼參與電騙，柬埔寨有10萬人，老撾、菲律賓和泰國也有這類犯罪集團，從事網上情緣騙案，以及投資、虛擬貨幣詐騙和非法網上賭博。

電騙｜柬埔寨警方質疑受害人數字

人權事務高級專員Volker Turk表示，「民眾遭脅迫參與這種詐騙，被逼犯罪時忍受不人道對待。他們是受害人，不是罪犯。」柬埔寨警方發言人稱無看該報告，惟質疑有關數字，他們如何得知柬埔寨有10萬人被逼參與電騙，「他們調查了嗎？從何處得到這些數據？外國人只是口講無憑」。緬甸政府未有回應傳媒查詢。