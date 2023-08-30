KK園區｜聯合國首份全面調查報告：緬甸柬埔寨22萬人被逼參與電騙

去年爆出港台居民被騙去柬埔寨和緬甸KK園區，強迫為犯罪集團從事電騙犯罪活動、遭禁錮毒打等，引起社會關注。聯合國人權事務高級專員辦事處就事件展開全面調查，並於周二發表首份報告，指根據「可靠消息」估計，在緬甸最少12萬人被逼參與電騙，柬埔寨有10萬人，老撾、菲律賓和泰國也有這類犯罪集團，從事網上情緣騙案，以及投資、虛擬貨幣詐騙和非法網上賭博。
電騙｜柬埔寨警方質疑受害人數字
人權事務高級專員Volker Turk表示，「民眾遭脅迫參與這種詐騙，被逼犯罪時忍受不人道對待。他們是受害人，不是罪犯。」柬埔寨警方發言人稱無看該報告，惟質疑有關數字，他們如何得知柬埔寨有10萬人被逼參與電騙，「他們調查了嗎？從何處得到這些數據？外國人只是口講無憑」。緬甸政府未有回應傳媒查詢。
電騙｜馬來西亞「豬仔」遭虐待死亡
聯合國報告指出，這種詐騙中心快速增長，估計每年獲數以十億美元計收入，犯罪分子以提供工作機會騙受害人到當地。被「賣豬仔」的受害者多數來自東南亞國家，還有中國大陸、台灣和香港，但也有遠至非洲和拉美國家。英國廣播公司(BBC)報道，去年有一宗「殺豬盤」(pig-butchering scam)悲慘個案，一名25歲馬來西亞男子赴泰國曼谷見網上認識的「女友」，慘遭虐待致死。他抵達曼谷後遭販賣到緬甸被逼為犯罪集團從事電騙，在最後一通打給父母的電話通話中提及，因假裝生病遭到毆打。他於深切治療部留醫一個月後死亡。
聯合國人權辦事處移民事務高級顧問Pia Oberoi稱，受害人數不止此數，因很多受害人感到羞恥和羞愧不敢說出口。聯合國報告指出，除了打擊這種有組織罪案或加強邊境管制，也要為遭販賣的受害人提供保護，為他們伸張正義。Turk表示，受影響的國家和地區應該加強人權，改善管治和法治，包括嚴肅處理貪污問題。