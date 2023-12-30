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國際
2023-12-30 11:45:17

L'Oréal歐萊雅繼承人成首位身家破千億美元女性　登全球最有錢女富豪寶座

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法國歐萊雅集團（L’Oréal）第三代繼承人貝登古麥爾斯

全世界最有錢的女性，法國歐萊雅集團（L’Oréal）第三代繼承人貝登古麥爾斯，最近身家再上一層樓，據《彭博社》最新數據，28日她成為史上首位身價超過1,000億美元（約7,810億港元）的女性。

歐萊雅股價今年已上漲35%

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），現年70歲的貝登古麥爾斯（Francoise Bettencourt-Meyers），身價在28日來到1002億美元（約7,826億港元），成為史上首位身價超過千億美元的女性，也是全球排名第12的富豪。

同時，她祖父所創立的歐萊雅（L’Oreal）股價也創下歷史新高，有望創下1998年以來最大漲幅。據悉，新冠肺炎疫情緩解以來，消費者持續大手購買奢侈品，使得歐萊雅股價今年已上漲35%。

銷售額超過380億歐元

截至2022年，貝登古麥爾斯及其家族擁歐萊雅超過34%的股票。這家全球規模最大的化妝品公司旗下擁有蘭蔻（Lancôme）、美寶蓮（Maybelline）等品牌，2022年銷售額超過380億歐元（約3,281億港元）。

和全球許多富豪不同，貝登古麥爾斯作風低調，曾經出版過兩本著作，一本是全套五集的聖經研究，另一本是希臘神祇的家譜，每天還會彈奏鋼琴好幾個小時。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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