L'Oréal歐萊雅繼承人成首位身家破千億美元女性　登全球最有錢女富豪寶座

全世界最有錢的女性，法國歐萊雅集團（L’Oréal）第三代繼承人貝登古麥爾斯，最近身家再上一層樓，據《彭博社》最新數據，28日她成為史上首位身價超過1,000億美元（約7,810億港元）的女性。

歐萊雅股價今年已上漲35%

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），現年70歲的貝登古麥爾斯（Francoise Bettencourt-Meyers），身價在28日來到1002億美元（約7,826億港元），成為史上首位身價超過千億美元的女性，也是全球排名第12的富豪。

同時，她祖父所創立的歐萊雅（L’Oreal）股價也創下歷史新高，有望創下1998年以來最大漲幅。據悉，新冠肺炎疫情緩解以來，消費者持續大手購買奢侈品，使得歐萊雅股價今年已上漲35%。