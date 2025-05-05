Lady Gaga巴西免費演唱會250萬粉絲朝聖 警搗破炸彈襲擊陰謀拘2人 另一男子圖殺嬰獻祭被捕(多圖)

美國流行樂天后Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘(Copacabana Beach)舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。警方翌日公布，搗破演唱會炸彈襲擊陰謀，拘捕兩人，懷疑襲擊針對同性戀等性小眾。
里約警方與司法部合作打擊針對Lady Gaga演唱會的犯罪活動，演唱會開場前數小時在里約南部拘捕兩人，一人疑是犯罪集團主腦，涉嫌非法藏槍，另一青年涉嫌藏有兒童色情物品。
冒充Lady Gaga粉絲招攬青年施襲
Lady Gaga被粉絲稱為「怪獸之母」(Mother Monster)，「小怪獸」(Little Monsters)是她粉絲的暱稱，警方這次行動代號為「假怪獸」(Fake Monster)，指疑犯冒充Lady Gaga粉絲「小怪獸」，在網上發表仇恨、暴力、自殘等極端言論，吸引年輕人關注，招攬他們並計劃利用土製炸彈和汽油彈在演唱會期間施襲，初步懷疑襲擊針對性小眾。
男子圖殺嬰獻祭被捕
警方搜查全國至少9處地點，期間拘捕一名男子涉嫌企圖殺害嬰兒，並計劃在演唱會期間舉行獻祭儀式。疑犯指Lady Gaga信奉撒旦，已被控進行恐怖主義活動以及誘導他人犯罪。
警方沒通知Lady Gaga
警方雖查出襲擊陰謀，但沒要求取消演唱會，強調不想引起民眾恐慌。Lady Gaga發言人指，沒接獲警方通知有安全風險，是翌日透過傳媒才得知。
預計演唱會可創造1億美元產值
這場Lady Gaga歷來最大型免費演唱會由里約熱內盧巿政府出資，旨在振興當地經濟，預計演唱會可創造1億美元(約7.8億港元)產值。
Lady Gaga：與粉絲一起創造歷史
演唱會在晚上10時10分開始，Lady Gaga在台上告訴粉絲：「今晚，我們正在創造歷史……謝謝你們和我一起創造歷史。」她以2011年歌曲《Bloody Mary》開場，擁擠的粉絲們肩並肩又唱又跳，尖叫聲此起彼落。她其後獻唱《Poker Face》、《Alejandro》等名曲，更換多套歌衫，讓粉絲驚艷。