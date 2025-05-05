Lady Gaga巴西免費演唱會250萬粉絲朝聖 警搗破炸彈襲擊陰謀拘2人 另一男子圖殺嬰獻祭被捕(多圖)

Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(路透社)

美國流行樂天后Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘(Copacabana Beach)舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。警方翌日公布，搗破演唱會炸彈襲擊陰謀，拘捕兩人，懷疑襲擊針對同性戀等性小眾。

里約警方與司法部合作打擊針對Lady Gaga演唱會的犯罪活動，演唱會開場前數小時在里約南部拘捕兩人，一人疑是犯罪集團主腦，涉嫌非法藏槍，另一青年涉嫌藏有兒童色情物品。

冒充Lady Gaga粉絲招攬青年施襲

Lady Gaga被粉絲稱為「怪獸之母」(Mother Monster)，「小怪獸」(Little Monsters)是她粉絲的暱稱，警方這次行動代號為「假怪獸」(Fake Monster)，指疑犯冒充Lady Gaga粉絲「小怪獸」，在網上發表仇恨、暴力、自殘等極端言論，吸引年輕人關注，招攬他們並計劃利用土製炸彈和汽油彈在演唱會期間施襲，初步懷疑襲擊針對性小眾。