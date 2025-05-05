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國際
2025-05-05 19:19:00

Lady Gaga巴西免費演唱會250萬粉絲朝聖 警搗破炸彈襲擊陰謀拘2人 另一男子圖殺嬰獻祭被捕

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Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(路透社)

Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(路透社)

美國流行樂天后Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘(Copacabana Beach)舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。警方翌日公布，搗破演唱會炸彈襲擊陰謀，拘捕兩人，懷疑襲擊針對同性戀等性小眾。

里約警方與司法部合作打擊針對Lady Gaga演唱會的犯罪活動，演唱會開場前數小時在里約南部拘捕兩人，一人疑是犯罪集團主腦，涉嫌非法藏槍，另一青年涉嫌藏有兒童色情物品。

疑犯冒充Lady Gaga招攬青年施襲

警方行動代號為「假怪獸」(Fake Monster)，指疑犯冒充Lady Gaga粉絲「小怪獸」(Little Monsters)，在網上發表仇恨、暴力、自殘等極端言論，吸引年輕人關注，招攬他們並計劃利用土製炸彈和汽油彈在演唱會期間施襲，初步懷疑襲擊針對性小眾。

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男子圖殺嬰獻祭被捕

警方搜查至少9處地點，期間拘捕一名男子涉嫌企圖殺害嬰兒，並計劃在演唱會期間舉行獻祭儀式。疑犯指Lady Gaga信奉撒旦，已被控進行恐怖主義活動以及誘導犯罪。
 

Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(美聯社) Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(路透社) Lady Gaga上周六在巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉行她出道以來最大型演唱會，估計多達250萬粉絲到來朝聖。(路透社) 粉絲瘋狂尖叫。(美聯社)

警方沒通知Lady Gaga

警方雖查出襲擊陰謀，但沒要求取消演唱會，強調不想引起民眾恐慌。Lady Gaga發言人指，沒接獲警方通知有安全風險，是翌日透過傳媒才得知。

預計演唱會可創造1億美元產值

這場Lady Gaga歷來最大型免費演唱會由里約熱內盧巿政府出資，旨在振興當地經濟，預計演唱會可創造1億美元(約7.8億港元)產值。

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演唱會在晚上10時10分開始，Lady Gaga在台上告訴粉絲：「今晚，我們正在創造歷史……謝謝你們和我一起創造歷史。」她以2011年歌曲《Bloody Mary》開場，擁擠的粉絲們肩並肩又唱又跳，尖叫聲此起彼落。她其後獻唱《Poker Face》、《Alejandro》等名曲，更換多套歌衫，讓粉絲驚艷。
 

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